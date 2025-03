Programa Se Ligue no Óleo evita obstruções de esgoto no centro de Ilhéus

É no centro histórico de Ilhéus, onde há uma grande concentração de bares e restaurantes, que o Programa se Ligue no Óleo tem atuado com mais ênfase na cidade. Na área, já estão cadastrados nove estabelecimentos comerciais que rotineiramente recolhem o óleo usado em recipientes fornecidos pela Embasa. A iniciativa busca evitar as obstruções na rede coletora de esgotamento sanitário causadas, principalmente, pelo descarte inadequado do óleo de cozinha.

A assistente social da Embasa Thaíse Dias observa que durante o verão, a frequência de turistas gera um grande movimento dos bares e restaurantes de Ilhéus, especialmente nas proximidades da praça Dom Eduardo, avenida Soares Lopes e ao entorno da Catedral de São Sebastião. A gerente da área de esgotamento sanitário da Embasa, Adanete Oliveira, ressalta que nesse período essa movimentação aumenta o volume do esgoto coletado, “daí a oportunidade do programa para evitar obstruções pelo descarte do óleo na rede coletora”.

No ano passado, foram realizadas 94 desobstruções causadas por gordura na rede coletora do centro de Ilhéus, assinala Adanete, para quem esse número seria maior sem o Programa Se Ligue no Óleo. O gerente da Embasa em Ilhéus, Felipe Madureira, observa que o centro histórico “tem imóveis antigos sem caixas de gordura, que foram transformados em bares, restaurantes e lanchonetes”. Além do ponto de coleta no escritório local da Embasa, que fica no bairro Cidade Nova, e nos estabelecimentos parceiros, a iniciativa está sendo estendida para alguns condomínios da orla sul da cidade.

Sobre o programa – O Se Ligue no Óleo começou a ser desenvolvido em 2011 com o objetivo estimular a coleta do óleo de cozinha usado para a fabricação de sabão por associações comunitárias, contribuindo para a melhoria de renda de várias famílias, além de reduzir os impactos ambientais e fortalecer iniciativas de empreendedorismo social. A reciclagem do óleo é uma solução viável para a proteção do meio ambiente quanto para a promoção de uma economia circular mais sustentável.

A destinação do óleo para a fabricação de sabão é um dos pontos centrais do programa, pois além dos benefícios ambientais, fortalece iniciativas de empreendedorismo social e contribui para a melhoria da qualidade de vida de muitas famílias. Daí a realização de oficinas com associações comunitárias. Também são desenvolvidas atividades de educação ambiental em escolas, pois os estudantes desempenham um papel fundamental na disseminação da ideia sobre a destinação correta do óleo de cozinha usado.

Unidade de Comunicação Empresarial

Empresa Baiana de Águas e Saneamento (Embasa)