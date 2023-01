Programa Tempo de Aprender inscreve até quarta-feira

A Prefeitura de Itabuna prorrogou até esta quarta-feira (11) as inscrições do Programa Tempo de Aprender, do Ministério da Educação (MEC), que visa selecionar voluntários para assistentes de alfabetização na Rede Municipal de Ensino. A coordenadora Cláudia Nascimento explicou que como há procura, a solicitação de candidatos foi atendida pela Secretaria Municipal da Educação. As inscrições foram iniciadas na segunda-feira (2) e se encerrariam na quinta-feira passada, dia 5. Entre os critérios para o processo seletivo está a formação em Magistério, Pedagogia e/ou ser estudante de outras licenciaturas. “A análise da pontuação dos assistentes será avaliada por uma Comissão Julgadora. Os selecionados darão suporte ao professor alfabetizador das escolas de 1° e 2° anos do Ensino Fundamental – Anos Iniciais em sala de aula”, explicou a professora Cláudia.

Regras

Cerca de 200 pessoas já estão inscritas no processo seletivo. O candidato que tiver participado de outro programa federal deve anexar o documento comprovando a experiência e toda documentação exigida no Edital. “Essa experiência fará parte dos critérios de análise”, disse.

O contrato como assistente tem prazo de vigência de dois anos a partir da homologação final. “É um programa importante, pois é voltado para ações que consolidam a alfabetização dos estudantes”, para fins de leitura, escrita e matemática”, destacou a coordenadora.

Ela falou que cada assistente será cadastrado em uma plataforma e fará os cursos de formação do Avamec para atuação nas intervenções. “O Tempo de Aprender também dá todo o suporte financeiro para compra de material pedagógico”, afirmou.

As inscrições podem ser feitas das 8 às 14 horas na Secretaria Municipal da Educação na Rua Francisco Silva Rocha, nº 100 – 2º andar, centro. Para mais informações, o candidato pode acessar a bio do Instagram @seduc_itabuna.