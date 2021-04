Programação da TV Educa terá histórias sobre cultura afro neste final de semana

A TV Educa Bahia vai apresentar, neste fim de semana, uma programação diversificada, que alia educação, cultura e aprendizagem. Durante todos os dias, a TV Aberta (canais: http://bit.ly/sintonizeEducaBahia) transmite videoaulas dos diferentes componentes curriculares e programas, em parceria com o Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, que prometem levar o telespectador a grandes aventuras no mundo do conhecimento.

Neste sábado (1°), curtas e documentários serão exibidos, debatendo a cultura afro, profissões e personalidades da nossa história, como o escritor Cruz e Souza e Zumbi dos Palmares. No domingo (2), destaque para o programa Agbara Dudu, que apresenta o curta “Mãe Menininha do Gantois, a mão da doçura”. Dirigido por Silvana Moura, o documentário relata as origens africanas da sacerdotisa e o papel no reconhecimento à cultura afro-brasileira, através da música e do candomblé. Também serão apresentados programas como “Ubuntu”, “Rural produtivo”, “Geração futura – faça você mesmo”, “Cineclube futura”, “E Aí, cientistas?”, “Tecendo os textos”, “Ciência para todos”, “Show da história” e a “Turma da Robótica”

O final de semana também terá aulas do Ensino Médio, que acontecem de 8h às 10h30 (1° ano); das 10h30 às 13h (2° ano); e das 14h50 às 17h30 (3° ano). Para os estudantes do Ensino Fundamental são transmitidas aulas da faixa “Vamos Aprender”. O 4 ° e 5° ano têm programação das 13h às 13h30; o 6° e 7° ano, das 13h30 às 14h10; e o 8° e 9° ano, das 14h10 às 14h50.

>>Confira a programação completa aqui: https://bit.ly/programacaoEducaBahia

A estudante Yasmin Victoria Souza Gomes, 15 anos, 9º ano na Escola Estadual Severino Vieira, em Salvador, conta que os conteúdos ajudam a tirar dúvidas e enriquecer o conhecimento. “Acho interessante a proposta pelo fato de ajudar bastante. Estudo com o celular, mas na minha opinião é mais legal assistir pela TV, porque nos sentimos mais próximos dos professores. Os programas apresentados contribuem tirando dúvidas recorrentes e oferecem a sensação de que tudo isso da pandemia vai passar e que iremos poder voltar ao normal”.

Thainá Costa, 14, estudante do 7º ano no Colégio Estadual Pierre Verger, na Liberdade, também em Salvador, destaca a importância dos conteúdos apresentados pela TV Educa. “Achei a iniciativa ótima! Ter um conteúdo diário na TV aberta é muito importante, porque tem uma programação de conteúdos gratuita. Vou também acompanhar esse fim de semana para tirar algumas dúvidas”.

Disponível na TV Aberta (canais: http://bit.ly/sintonizeEducaBahia) em todos os 27 territórios de identidade, a TV também pode ser assistida através do portal http://educabahia.ba.gov.br. No mesmo site é possível ver qual é a programação diária da emissora, com os horários e conteúdos exibidos. A iniciativa faz parte do conjunto de ações implementadas pelo Governo do Estado para o ano letivo 2020/2021, que estão sendo realizadas de forma 100% remota, nesta primeira fase.