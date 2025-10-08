Programação esportiva vai reunir atletas de 20 colégios em Itabuna

Alegria, descontração e animação de crianças e adolescentes vão tomar conta da Vila Olímpica Professor Everaldo Cardoso Silva, no Bairro São Caetano, a partir do dia 13, às 13h30min, e até 24 deste mês, com a realização da 47ª edição dos Jogos Estudantis de Itabuna. Promovidos pela Prefeitura de Itabuna, por meio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, os jogos vão contar com a participação de 1.500 atletas.

A volta dos Jogos Estudantis de Itabuna, depois da edição de 2023, foi saudada pelo secretário municipal de Esportes e Lazer, José Alcântara Pellegrini, que destacou a importância de incentivar diversas modalidades esportivas entre crianças e adolescentes das escolas municipais e estaduais e da rede particular de ensino. “É um desafio reunir tantos atletas”, afirmou.

O secretário lembrou que será a segunda edição depois da pandemia da Covid-19, em 2020. “A gente atende à determinação do prefeito Augusto Castro que defende a realização dos Jogos Estudantis de forma mais dinâmica. Ao todo são 20 escolas das redes pública – municipal e estadual – e rede particular. As categorias são mirim – 9 a 11, infantil, 12 a 14, e juvenil, 15 a 17 anos, masculino e feminino”, disse.

Alcântara disse que a Secretaria Municipal da Educação colabora para que os Jogos Estudantis sejam bastante motivados pelas crianças e adolescentes com professores de Educação Física e técnicos.

“Por isso, temos um agradecimento especial a estes profissionais que se dedicam para que o esporte escolar esteja na educação básica e na formação do espírito de cooperação, ética e participação dos estudantes”, acrescentou.

“As inscrições dos atletas já foram finalizadas e demos oportunidade de participação aos estudantes que tenham frequência escolar satisfatória, acima de 90%. É importante que todos tenham atenção aos estudos e complementem as atividades com práticas esportivas saudáveis”, realça o coordenador dos Jogos Estudantis, professor Francisco Leone.

Em até 24 horas, a tabela da competição será publicada nas redes sociais da Secretaria de Esportes e Lazer e dos professores e técnicos participantes. Serão disputados jogos nas modalidades de vôlei, basquete, handebol, futsal, futevôlei, tênis e tênis de mesa, vôlei de praia e Badminton.