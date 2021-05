Projeto “Alô Comunidade” homenageado na Câmara de Itabuna

Centenas de crianças e adolescentes que encontram na música e esporte o caminho da inclusão provam o sucesso do projeto Alô Comunidade, há dois anos em atividade no São Pedro e com alcance em bairros vizinhos. Fundador da iniciativa, o cantor e vereador Fabrício Pancadinha (PMN), junto com a diretoria, recebem moção de congratulações da Câmara de Itabuna.

A homenagem, proposta pelo edil Manoel Porfírio (PT), destaca a transformação que ações assim possibilitam aos menores em vulnerabilidade social. Na tribuna, Porfírio parabenizou o trabalho conduzido pelo colega e, lembrando ter sido aluno do Sítio do Menor, testemunhou o quanto aquela oportunidade lhe foi crucial.

“Com sua ação, Vossa Excelência tem salvado vidas, tem incluído jovens que vivem à margem da sociedade, dando a eles oportunidades. Seu querido avô, que é sua referência, deve estar cheio de orgulho no céu. Sei que ‘Pancadinha’ herdou dele a alma caridosa; vim fazer o reconhecimento público dessa ação que resgata vidas”, justificou.

Pedidos de providências

Vereadores também destinaram mais uma série de pedidos de providências ao Executivo, com reivindicações da comunidade. Antônio Piçarra (Solidariedade), por exemplo, solicita construção de uma escadaria na rua Félix, Loteamento Vale do Sol. Já Adão Andrade (PSB), busca patrolamento de ruas no bairro Monte Líbano.

Retirada de entulhos e paralelepípedos na rua São José, bairro Fátima, é pedido de Cosme Resolve (PMN). Danilo Freitas (PSL), por sua vez, requer recapeamento asfáltico no Conceição (Rua Epinal); iluminação no Pedro Jerônimo (Rua Frei Joaquim Cameli). Para o mesmo bairro, Porfírio pede recapeamento (Rua Bom Jesus e Travessa Santa Maria), assim como para o Vila Anália (Ruas Isaac, Hebrom e Cedron), além de cascalhamento em outras vias do local.