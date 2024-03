Projeto baiano é eleito o melhor do mundo pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola

A Bahia celebra mais uma conquista significativa na área do desenvolvimento rural. Pelo segundo ano consecutivo, o Projeto Pró-Semiárido, que promove o Desenvolvimento Rural Sustentável da Região Semiárida da Bahia, foi reconhecido pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola (FIDA) como o melhor projeto, entre as mais de 120 iniciativas executadas em todo o mundo financiadas pelo Fundo.

O Pró-Semiárido atua no desenvolvimento e melhoria das condições de vida das comunidades rurais do Semiárido baiano. O projeto, executado pela Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), vinculada à Secretaria de Desenvolvimento Rural (SDR), tem alcançado resultados expressivos em 32 municípios, beneficiando mais de 70 mil famílias com investimentos que ultrapassam os R$280 milhões.

O governador Jerônimo Rodrigues comentou nas redes sociais o sucesso da iniciativa baiana. “Esse novo reconhecimento reflete o nosso compromisso com o desenvolvimento sustentável e em melhorar a vida no campo, além de consolidar a Bahia como referência global em projetos de desenvolvimento rural”, publicou Jerônimo.

Para o diretor-presidente da CAR, Jeandro Ribeiro, este reconhecimento valida os esforços do Governo do Estado em erradicar a fome e a pobreza no estado. “É uma prova do compromisso e dedicação em proporcionar condições dignas e sustentáveis para as famílias rurais”, destacou.

O Pró-Semiárido se destaca pela sua abordagem participativa e metodologias inovadoras, que incluem o levantamento das necessidades das famílias agricultoras, a implantação de tecnologias sociais adaptadas à realidade local, o fortalecimento organizacional, a formação de mulheres e jovens, o fomento à produção de alimentos saudáveis e o apoio para o acesso ao mercado desses produtos.

Segundo Claus Reiner, diretor do FIDA no Brasil e chefe do Centro de Conhecimento e de Cooperação Sul-Sul e da Triangular Divisão da América Latina e Caribe (LAC), outras iniciativas no país contarão com investimentos internacionais para transformar a vida dos agricultores e agricultoras. Entre eles estão o Parceiros da Mata, o Sertão Vivo, o CompensAÇÃO e o Dom Helder Câmara (fase III), que incluirão territórios da Bahia. “Com o incipiente arranque de quatro novos projetos do FIDA no Estado, esperamos fortemente que trilhem o mesmo caminho do Pró-Semiárido para garantir a continuidade das ações, nesta nova etapa de forte colaboração do Estado da Bahia com nosso Fundo de Desenvolvimento”, disse.

O sucesso do projeto reflete o compromisso do governo baiano em promover o desenvolvimento sustentável e melhorar a qualidade de vida das comunidades rurais, consolidando a Bahia como referência global em projetos de desenvolvimento rural. O coordenador geral do Pró-Semiárido, Cesar Maynart, expressou seu orgulho pela conquista, enfatizando o empenho de todos os envolvidos no projeto. “É motivo de orgulho para todos nós o reconhecimento ao esforço e compromisso dedicados em tornar o Pró-Semiárido uma referência global”, afirmou.

*Impactos do Pró-Semiárido*

Jaiane Souza de Jesus Silva, que atua como Agente Comunitária Rural (ACR), em Queimadas, é uma das beneficiárias do Pró-Semiárido e ressaltou a importância do projeto para a juventude rural. “Quando o projeto chegou no meu território, em 2017, os jovens elaboraram as metas e foi nesse momento que eu tive a oportunidade de ter a minha voz ouvida, o que era algo que não acontecia antes”.

Evanice Lopes, presidente da Central de Mulheres Urbanas e Rurais de Saúde (Cemur), também ressaltou o impacto das ações. “É um projeto que deixa um legado porque está trazendo a humanização, não simplesmente uma obra de poder público, mas um projeto, uma proposta de humanização e de organização da sociedade civil para que se desenvolvam e consigam seus interesses e melhor qualidade de vida”.