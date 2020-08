Projeto Baú das Artes chega a Candeias para formar professores da rede pública

Aprender brincando: essa é a missão do projeto Baú das Artes, que chega a Candeias, na região metropolitana de Salvador, para formar 46 educadores da rede pública de ensino com o objetivo de desenvolver habilidades manuais e emocionais, formas de expressão, criatividade e socialização, com o uso de ferramentas ludopedagógicas, beneficiando 423 crianças de 5 a 10 anos, do ensino fundamental I. A primeira etapa das atividades teve início, nesta semana, com a entrega dos baús nas 5 escolas participantes do projeto, que é realizado por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultural do Ministério do Turismo, tem patrocínio da BB Seguros e é executado pela Evoluir em parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Candeias.

Os coloridos baús são entregues recheados de materiais, como itens de teatro, objetos de jardinagem, higiene, esporte, alimentação e uma minibiblioteca com mais de 300 livros da Evoluir e de editoras parceiras, que poderão ser trabalhados com os alunos em diferentes momentos, tornando as aulas mais prazerosas e o aprendizado mais dinâmico. O móvel traz, ainda, um sólido projeto pedagógico com 6 cadernos temáticos e o Manual do Educador, que auxilia os professores no uso do Baú das Artes, detalhando como aplicar e conduzir cada uma das atividades propostas e indicando os conhecimentos, valores e competências que cada atividade permite trabalhar e os cruzamentos com conteúdos curriculares.

O projeto pedagógico do Baú das Artes está organizado a partir dos temas dos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), como Meio Ambiente, Trabalho e Consumo, Sexualidade, Ética, Saúde e Pluralidade Cultural. Todo o conteúdo dos baús segue os princípios da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP), que busca envolver a criança em um ambiente de investigação e busca por solução de problemas, tornando-a protagonista de seu processo de aprendizagem e desenvolvimento.

“A BB Seguros acredita no poder transformador da educação na vida das crianças e, por isso, apoia diversos projetos espalhados pelo País voltados à aprendizagem. Por meio das Leis de Incentivo, a empresa viabiliza iniciativas como esta, que ampliam o aprendizado de forma lúdica e criativa, auxiliando no desenvolvimento educacional e social de milhares de crianças”, diz Fabio Mourão, superintendente executivo de Marketing, Clientes e Planejamento Comercial da Brasilseg, uma empresa BB Seguros.

O projeto é dividido em 5 principais etapas – acolhida tecnológica, doação do acervo, formação dos educadores, celebração e certificação dos participantes e avaliação – e foi adaptado para o ambiente online, por conta da quarentena. Neste momento, os educadores estão recebendo os baús com os materiais e, na sequência, terá início o curso de formação continuada dos profissionais, que contará com três módulos, de agosto a novembro.

Executado desde 2011 no país, o projeto já entregou mil baús, abrangendo todas as regiões do Brasil e beneficiando mais de 300 mil crianças. Em Candeias, as instituições que receberão as ações do projeto são: Escola Municipal Ubaldo de Carvalho Ferreira, Escola Municipal São João Batista, Escola Municipal Profa Marise de Campos, Escola municipal Professor Milton dos Santos Matos e Escola municipal Professora Alzira Ferreira Ribeiro.

“Além de ser essencial na infância, o brincar é, também, uma importante ferramenta pedagógica para o desenvolvimento da criança. Além da abordagem lúdica do Baú das Artes, o projeto também visa a construção do raciocínio lógico, senso crítico e autônomo dos participantes. Nós acreditamos que a educação deve ter caráter integral, considerando os aspectos socioemocionais e buscando engajar a comunidade escolar de forma colaborativa e multidisciplinar”, afirma a coordenadora de projetos educacionais da Evoluir, Carla Costa.

Sobre a Brasilseg

Empresa da BB Seguros, holding que concentra os negócios de seguros do Banco do Brasil, a Brasilseg atua nos ramos de Vida, Habitacional, Rural e Massificados (Residencial, Empresarial e Condomínio) com produtos comercializados nas agências do BB e em seus canais digitais. Emprega 1.900 colaboradores, possui uma Central de Relacionamento e Negócios própria na cidade de Franca (SP) e ocupa o 1º lugar nos ramos em que atua.

Sobre o Baú das Artes

Brincar, criar e aprender. Esse é o propósito do projeto Baú das Artes, idealizado e executado pela Evoluir, desde 2011. De forma colaborativa e multidisciplinar, o Baú leva às crianças e suas comunidades aprendizados de cooperação e sustentabilidade, adquiridos por meio de atividades lúdicas. O Baú é doado às escolas recheado de materiais de teatro como fantoches, além de itens de higiene e jardinagem, jogos, instrumentos musicais e um completo acervo de livros para que os educadores possam conduzir atividades práticas e divertidas em sala de aula.

Sobre a Evoluir

A Evoluir é uma empresa educacional com um forte propósito social. Com mais de 20 anos de experiência, é especialista no desenho e execução de projetos em educação, cultura e meio ambiente. Assessora organizações públicas e privadas nos seus investimentos sociais, de forma segura e eficiente. Atua em todas as regiões do Brasil por meio de investimento direto, editais e leis de incentivo nos âmbitos federal, estadual e municipal. Conta com quatro áreas de negócios – Projetos Educacionais, Formação Continuada, Eventos Educacionais e Editora Evoluir – que já beneficiaram mais de 500 mil pessoas por meio de parcerias com o poder público e iniciativa privada.

