Projeto Composta Ilhéus ganha reconhecimento estadual

O Projeto Composta Ilhéus encerrou o ano de 2023 com um grande reconhecimento estadual para o Grupo de Amigos da Praia- GAP. A ONG ganhou o Prêmio Bahia Sustentável 2023, na categoria Ideia Sustentável e subcategoria Inovação Tecnológica pela importância daquela iniciativa. A Secretaria do Meio Ambiente da Bahia reconheceu que o projeto tem potencial para contribuir com a sustentabilidade no Estado.

O Composta Ilhéus concorreu com as multinacionais Coelba e Bracell e ficou em primeiro lugar em Inovação Tecnológica, enfatizando a responsabilidade do Grupo em revolucionar o saneamento básico descentralizado. A construção de uma cidade mais consciente e sustentável é o maior compromisso do Grupo de Amigos da Praia (GAP) ao idealizar o ‘Composta Ilhéus’, em 2022.

O projeto, que tem parceria da Cargill, empresa de processamento de Cacau, já distribuiu na fase 1 composteiras domésticas para 509 famílias que foram incentivadas a transformarem seus resíduos orgânicos em adubo. Com isso, o GAP alcançou a meta de desviar 90 toneladas de resíduos orgânicos do aterro de Itariri, em Ilhéus, em 12 meses.

Na fase 2, executada no ano de 2023 e que segue em 2024, o projeto do GAP ampliou a escala de compostagem, distribuindo composteiras para 115 estabelecimentos comerciais, como restaurantes, lanchonetes, hotéis, pousadas, além da Fazenda Capela Velha, na zona rural de Uruçuca. A equipe também está visitando as escolas onde as hortas escolares serão mantidas a partir do composto produzido pelas composteiras.

As comerciais são maiores com 180 litros cada kit de 3 baldes reutilizáveis, diferente das composteiras domésticas que eram de 30 litros. Com a prática ambiental, a estimativa do Grupo é desviar cerca de 300 toneladas de resíduos do aterro sanitário, ou seja, três vezes mais que a quantidade atingida na fase 1, no período de um ano.

Distribuição gratuita

O Kit completo é distribuído gratuitamente e possui três composteiras que são abastecidas todos os dias, também vem com as minhocas e a serragem. Dessa forma, a produção do húmus tende a ser constante e é possível recolher composto pronto ou biofertilizante produzido a partir desse processo de circularidade, pois tudo o que vem da terra, volta para a terra. Dois engenheiros agrônomos cuidam de meio milhão de minhocas espalhadas em 624 pontos da cidade de Ilhéus.

Para a idealizadora do projeto, Jurema Cintra, “essa é a maior ação de saneamento básico descentralizado da Bahia que se tem conhecimento. É preciso falar menos e fazer mais. Muito se fala em ações de mitigação dos efeitos das mudanças climáticas, com o Composta Ilhéus, as empresas vão poder fazer suas práticas ESG se tornarem realidades”.

O ESG é a sigla em inglês para “Environmental, Social and Governance”, que significa “Ambiental, Social e Governança” e entende-se por um conjunto de padrões e boas práticas que visam definir se uma empresa é socialmente consciente, sustentável e corretamente gerenciada. Trata-se de uma forma de medir o desempenho de sustentabilidade de uma organização.

A prática da compostagem fomenta a economia regional e segue os princípios da Economia Circular por meio do reuso e reaproveitamento consciente. Em 2024, a expectativa é que o Projeto Composta Ilhéus entre na fase 3 contemplando também as escolas, em parceria com a multinacional do setor moageiro Cargill, através de sua Fundação.

Sobre o GAP

O GAP é uma instituição sem fins lucrativos comprometida em promover a preservação do meio ambiente, práticas de conscientização e educação ambiental, como limpeza nas praias, palestras, distribuição de composteiras, assistência em emergência e pós-emergência humanitária e climática, incentivam a coleta seletiva, tudo isso sustentados pela força da participação comunitária e do voluntariado, ações estas contemplam todo o Sul da Bahia.

Como participar do Composta Ilhéus

As empresas interessadas em compostar podem se inscrever através do formulário eletrônico disponibilizado no link da BIO do instagram do GAP (@gap_ilheus) ou podem comparecer à sede administrativa do GAP localizada na Avenida Soares Lopes. Os participantes selecionados receberão as composteiras, minhocas e a serragem para iniciar o sistema que é cíclico. As empresas recebem orientações e são acompanhadas por assessores técnicos em Agronomia tanto de forma virtual como presencial. Essa consultoria especializada é fundamental, pois é uma ressignificação de hábitos e de propósito de vida.