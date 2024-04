Projeto do Chocolate Nelson Schaun em Ilhéus é publicado em Simpósio Internacional de Ciência e Inovação

Professores e estudantes do Centro de Educação Profissional Nelson Schaun, CEEP do Chocolate Ilhéus, da rede estadual de ensino na Bahia, tiveram um trabalho científico intitulado: “Solar Parabolic Cooker”, aprovado no V ISSCIM-International Simposium on Science, Innovation and Modeling in Materials, (Simpósio Internacional de Ciência, Inovação e Modelagem em Materiais), promovido pelo PROCIMM da Universidade Estadual de Santa Cruz.

O trabalho refere-se ao projeto desenvolvido pelo CEEP, da criação de um fogão solar acessível que não só forneça uma fonte limpa e econômica de energia para cozinhar, mas também ajude a reduzir os impactos ambientais da atividade humana.

O trabalho contou com a participação do professor-autor, Me. Geraldo Porto de Araújo e os professores co-autores Me. Pablo Fernandes Costa de Marinho e Especialista. Tatiana Pereira Correia do Nascimento, além dos alunos egressos do curso técnico em Eletromecânica do CEEP do Chocolate, Alan Santos, Fillipe Santos e Micael Santana.

“Focamos especialmente na otimização do revestimento refletor do fogão solar, utilizando modelagem de feixes de luz convergentes para maximizar sua eficiência energética. O protótipo do fogão solar utiliza materiais acessíveis, como sucata de antenas parabólicas, para facilitar sua fabricação e obtenção de componentes”, afirma o professor Geraldo Porto.

Durante o processo de validação do projeto foram realizados testes experimentais para avaliar o desempenho do protótipo, incluindo medições de temperatura e eficiência energética, visando aprimorar o design e revestimento.

“Este projeto interdisciplinar combina conhecimentos de óptica geométrica, engenharia de materiais e design sustentável para contribuir significativamente para o aproveitamento de energias limpas e enfrentar os desafios sociais e ambientais e valorizando a ciência, tecnologia, inovação e empreendedorismo nos estudantes da rede pública no processo de aprendizagem”, destaca o gestor do CEEP do Chocolate Nelson Schaun, Julierme Barros Couto.