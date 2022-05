Projeto do Mutirão do Diabetes 2022 é apresentado em Itabuna

O projeto do Mutirão do Diabetes de Itabuna, promovido pela ONG Unidos pelo Diabetes foi apresentado durante encontro que reuniu colaboradores do Hospital Beira Rio, voluntários e apoiadores do evento, considerado o maior do Brasil na prevenção e tratamento da doença. O Mutirão, que chega a sua 18a. edição em novembro, não parou durante os dois anos críticos da pandemia, em 2020 e 2021, sendo realizado de forma híbrida, com atendimento especializado no HBR e lives com orientações de prevenção e prática de atividades saudáveis.

Para este ano, com o avanço da vacinação e flexibilização das medidas restritivas a triagem dos casos mais graves e as ações de prevenção e orientações sobre atividades saudáveis acontece na Terceira Via Hall e haverá atendimento especializado em olho, pé e rim diabético e cardiologia, observando todos os protocolos de segurança.

“Essa uma ação importante porque foca no tratamento e na prevenção e mais uma vez contamos com o apoio dos nossos parceiros”, afirma o Dr. Rafael Andrade, presidente da ONG Unidos pelo Diabetes e coordenador do Mutirão.

O Mutirão tem o apoio da Prefeitura de Itabuna, através da Secretaria Municipal de Saúde.