Projeto do Mutirão do Diabetes de Itabuna 2024 é apresentado ao Lions e Rotary

Dirigentes do Rotary Clube Itabuna e Rotary Clube Itabuna Sul e do Lions Clube Itabuna Centro e Lions Clube Itabuna Sul visitaram a ONG Unidos pelo Diabetes, no Hospital Beira Rio, onde conheceram o projeto do Mutirão do Diabetes, que chega à vigésima edição em 2024, consolidado como o maior evento de prevenção e tratamento da doença no Brasil.

As presidentes dos dois Rotarys Miriam Paranhos e Ana Paula Lopes e do Lions Centro Sandra Damasceno e o presidente do Lions Sul, Paulo Henrique Fernandes Miranda, acompanhados de integrantes dos quatro clubes de serviço, foram recepcionados pelo presidente da ONG e coordenador do Mutirão, Dr. Rafael Andrade, que apresentou as ações que serão realizadas no Mutirão 2024.

No dia 9 de novembro, o evento terá ações clínicas como exame de fundo de olho, rim e pé diabético e cardiológico e telemedicina com uso de inteligência artificial, no Hospital Beira Rio. Também será realizada Feira de Saúde, com ações de prevenção como teste de glicemia, endocrinologia, saúde bucal e oficinas educativas.

No dia 10, acontecem o Aulão Azul da Saúde e a Pedalada Azul, com cerca de 1500 ciclistas.

O Dr. Rafael Andrade, afirma “o Lions e o Rotary são parceiros importantes desde o início do Mutirão e mais uma vez estarão conosco nesta vigésima edição, que é um marco no tratamento e prevenção do diabetes em Itabuna e um exemplo para o Brasil. Essa parceria engrandece ainda mais o Mutirão, ampliando essa corrente do bem que beneficia milhares de pessoas no Sul da Bahia, num grande exemplo de voluntariado”.