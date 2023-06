Projeto Doulas Comunitárias está sendo implantado no Hospital Materno-Infantil

O Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, está em fase final de implantação do Projeto “Doulas Comunitárias”. São mulheres que se dispõem a apoiar física e emocionalmente outras mulheres no momento do trabalho de parto, de forma voluntária. A diretora do hospital, Domilene Borges, destaca que algumas pacientes que passaram pela unidade, já vivenciaram esta experiência. Mas destaca que o serviço não pode ser privilégio de poucas, mas sim, um serviço à disposição de todas, uma política pública da instituição.

Geralmente as doulas são mulheres que já passaram pela experiência do parto e da maternidade, tendo uma visão positiva deste evento. Devem possuir capacidade comunicativa e atitude ética e empática para com as pacientes e profissionais do hospital, que fazem todo o acompanhamento clínico da paciente. A palavra “Doula” vem do grego “mulher que serve”.

Domilene lembra que em setembro de 2022 uma Lei foi aprovada pela Câmara de Vereadores de Ilhéus permitindo a presença de doulas sempre que solicitado pela parturiente nas maternidades, hospitais, casas de parto e demais estabelecimentos de saúde públicos ou contratados pela rede municipal, e demais hospitais da rede privada. Quando implementado, a presença das doulas será permitida durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, bem como nas consultas e exames de pré-natal, informa a diretora.