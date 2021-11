Projeto em Itabuna atende a 200 empreendedores nas primeiras horas

Até o meio-dia de sexta-feira (12), cerca de 200 empreendedores haviam sido atendidos pelo projeto “Sicer nos Bairros”, promovido pela Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda da Prefeitura de Itabuna. O secretário Ricardo Xavier disse no lançamento do projeto-piloto que a iniciativa visa oferecer orientações e qualificações para o microempreendedor individual (MEI) e comerciantes nos bairros em uma ação itinerante.

Além de atendimento burocrático, foram oferecidas ações de beleza aos empreendedores. Os dados parciais foram MEI, 20 atendimentos; PROATE, 32; Esmaltação, 16; Cabelo masculino, 68; Cabelo feminino, 21; e Sobrancelhas, 13.

Os diversos serviços do “Sicer nos Bairros” também objetivam aproximar os pequenos empresários e empreendedores do município. “A determinação do prefeito Augusto Castro é que facilitemos a criação na cidade de um ambiente de negócios. Por isso, estamos trazendo esse projeto aos bairros para atender àquelas pessoas que não conseguem ir até nós pela correria do dia a dia”, afirmou Ricardo Xavier.

Suporte psicológico

O titular Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda (Sicer) explicou ainda que a ação conta com uma escuta psicológica, para ajudar comerciantes e empresas, que enfrentam ou enfrentaram dificuldades por causa da pandemia, a terem uma visão de longo prazo, orientando-os e indicando possíveis tratamentos para aqueles que precisam lidar com a saúde mental e a crise financeira.

O diretor promocional da CDL de Itabuna, Jorge Braga, disse que a iniciativa da Sicer é muito relevante. “É de suma importância essa sacada que interage a população com Secretaria de Indústria, Comércio, Emprego e Renda. Nós entendemos que é um trabalho fantástico que só tem a somar e ajudar no desenvolvimento e promovendo propostas de novas vagas de emprego”, afirmou.

Outros bairros

Entretanto, Ricardo Xavier informou que esse projeto-piloto também vai servir para direcionar outras ações de fortalecimento das empresas e do ambiente de negócios. “O lançamento oficial aqui no Mangabinha serve para corrigir possíveis erros, para que possamos ir a outros bairros, principalmente aqueles que têm o comércio consolidado. O evento é gratuito e estaremos com toda nossa equipe de apoio”, atestou.

Na abertura do evento estavam presentes o secretário de Esporte e Lazer, vice-prefeito Enderson Guinho, que representou o prefeito Augusto Castro, as secretárias municipais de Educação, Janaína Araújo, e de Planejamento Sônia Fontes, o gerente-adjunto da regional do Sebrae, Michelangelo Lima, diretor promocional da CDL de Itabuna, Jorge Braga, além de representantes do Banco do Povo e do Sicredi.