Projeto “Esporte Dance” começa nesta segunda em Itabuna

Com o objetivo de incentivar a prática esportiva e ao mesmo tempo proporcionar momentos de diversão para os itabunenses a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (Semel), lançará na segunda-feira, dia 4, o projeto “Esporte Dance”. A população terá acesso a aulas gratuitas em três regiões da cidade: Colégio Caic Jorge Amado, no Jardim Primavera, Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU/Cras), na Urbis IV, e na quadra poliesportiva do Bairro Califórnia.

Seguindo todos os critérios e cuidados sanitários recomendados para prevenção do novo coronavírus, o professor Wendell Santos (foto) será o responsável pelas aulas que terão um público inicial estimado em 50 pessoas. No CAIC, as aulas serão, sempre, às terças-feiras, no horário das 6 às 7 e das 17 às 18 horas.

No CEU/CRAS da Urbis IV, as aulas serão dois dias da semana: às segundas-feiras das 6 às 7 h, e nas quintas-feiras, das 14 às 15 horas. Já na quadra poliesportiva do Califórnia as aulas acontecem sempre às sextas-feiras, das 18 às 19 horas.

O gerente Institucional de Esporte da Semel, Andrey Matos, frisa que este projeto tem como finalidade resgatar de forma natural e espontânea as manifestações expressivas e corporais das pessoas. “Com o recurso de aprendizagem da dança, é possível alcançar esse objetivo. Estimulando expressões e sentimentos que auxiliam na integração social, podendo vencer até doenças”, explica.