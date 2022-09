Projeto Estilo de Vida Ativo comemora Dia do Professor de Educação Física na Usemi

Participantes do projeto Estilo de Vida Ativo comemoraram com atividades no clube da União dos Servidores Municipais de Itabuna (USEMI) na manhã desta quinta-feira, dia 1º, o Dia do Professor de Educação Física, contando com a participação da supervisora do Departamento de Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Jaimeire Pessoa.

A coordenadora do Módulo IV da Secretaria Municipal de Saúde, Fernanda Andrade, disse que as aulas são ministradas às terças e quintas-feiras, entre 9 e 10 horas, pelo professor de Educação Física, Marcus Aurélio Jesus Souza.

Já o educador físico informou que o Estilo de Vida Ativo é um projeto que tem como destinatárias pessoas hipertensas, idosas, diabéticas ou que tenham necessidades de atividades físicas por conta de problemas de saúde. Segundo ele, além de melhorar as condições físicas e mentais dos participantes, as aulas também estimulam as relações interpessoais, a socialização e a vida cotidiana.

Para integrar o projeto, as pessoas interessadas devem fazer sua inscrição na Usemi nos dias em que as atividades são realizadas apresentando RG, comprovante de endereço, cartões de Vacina e do SUS, sendo necessária passar pela avaliação física e, a depender dos resultados, pelos médicos das unidades que fazem parte do Módulo IV.

No procedimento de inscrição é utilizado o protocolo de avaliação física do Conselho Regional de Educação Física (CREF). Ao final, será mostrado se o paciente está apto, apto com restrição ou restrição, sendo que nos dois últimos casos é preciso ser encaminhado para ser atendido na unidade de saúde.

O projeto foi iniciado no antigo Centro Social Urbano (CSU) Elzo Pinho de Magalhães, em 2018. Atualmente, conta com 168 participantes cadastrados.

Legendas: 1 e 3. Coordenadora da Atenção Primária, Jaimeire Pessoa saúda os participantes do evento na Usemi. 2. Participantes do Projeto Estilo de Vida Ativo. Fotos: Ascom.