Projeto Fazendo uma Criança Feliz promove inclusão social através do esporte em Potiraguá

Uma ação social que valoriza a cidadania e a educação através do esporte está sendo desenvolvida em Potiraguá, contribuindo para a inclusão social de dezenas de crianças e adolescentes.

Idealizado e coordenado por Giorgiane Coelho Vieira, o projeto Fazendo uma Criança Feliz atende cerca de 300 pessoas na sede de Potiraguá e nos distritos de Gurupá e Itaimbé (Córeia), além da cidade vizinha de Itarantim.

“A Associação Social Fazendo uma Criança Feliz é uma entidade sem fins lucrativos, que desenvolve projetos e ações para auxiliar no desenvolvimento infantil de forma digna para crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade social”, afirma Giorgiane, que também é o presidente da entidade.

“O foco é o protagonismo infanto-juvenil como forma de combater as constantes situações de risco social a que esse público está exposto”, destaca.

PARCERIAS

Para atender e ampliar o projeto, a Associação Social Fazendo uma Criança Feliz conta com doações voluntárias de pessoas físicas e jurídicas. As doações podem ser realizadas na forma de recursos financeiros ou de materiais, que são distribuídos seguindo os critérios estabelecidos pelos projetos parceiros.

Entre as principais ações, além da prática de esportes com o apoio de professores e educadores físicos, estão a distribuição de chuteiras para os participantes, doação de tênis para alunos da rede pública de educação de Potiraguá; doação de materiais esportivos como shorts, camisas e meias, e alimentação saudável com café da manhã com frutas antes das atividades.

A Associação também realiza doações de cestas básicas para famílias em situação de vulnerabilidade social, mochilas e material escolar, distribuição de chocolates e ovos de Páscoa, palestras educativas em escolas e brincadeiras lúdicas; e apoia projetos de escolinhas de futebol do município.

(Contato para doações e parcerias: Giorgiane Coelho Vieira (73) 98194-0171)