Projeto leva saúde e atividade física ao Shopping Jequitibá

Serviços em saúde e atividades físicas, com acesso gratuito, vão movimentar o Shopping Jequitibá nos dias 12 (quinta), 18 (quarta) e 29 (domingo) de março. É o Projeto Estar Bem, com o objetivo de alertar os clientes quanto aos cuidados com o corpo e mente.

Assim como quinta-feira (12), a programação do dia 18 ocorrerá em horários alternados a partir das 10 horas. Serão oferecidos teste glicêmico, aferição de pressão, avaliação nutricional, orientação sobre a saúde mental, exame oftalmológico para medir a pressão intraocular, massagens e designer de sobrancelha. Tudo em parceria com a Drogaria Velanes, Fiolaser, Day Horc, Barra de Access e Faculdade Unime.

Atividades físicas

Na noite de quinta, a partir das 18 horas, tem a academia Smart Fit, com aulões de zumba, fitdance e alongamento . E no dia (29), domingo, pela manhã, às 09h30min, encerra o Projeto Estar Bem com um grande aulão no estacionamento da entrada principal do Shopping.