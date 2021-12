Projeto Luzes e Sonhos mergulha Itabuna no clima de Natal

Quase mil pessoas compareceram à Praça Olinto Leone, no centro de Itabuna, para acompanhar na noite de terça-feira (29) a inauguração do projeto Luzes e Sonhos. O cenário montado pela Prefeitura Municipal, através da FICC (Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania), buscou mergulhar a população no clima dos festejos de fim de ano.

“Chegamos a este momento em que se vê crianças e famílias felizes. Criamos um outro ambiente em nossa cidade, num momento difícil de crise econômica e desemprego. É o momento da esperança no amanhã se fazer presente, e o Natal nos traz essa esperança de superar o período difícil pelo qual todos nós passamos”, expressou o prefeito Augusto Castro.

Ele aposta no cenário como forma de Itabuna abrir os braços para receber visitantes e amigos de toda a Bahia. “Para fortalecer nosso comércio, gerar emprego e criar renda neste período natalino em que as famílias conseguem se reunir em momento especial no quase pós-pandemia”, disse. “O que vale é este simbolismo que vai representar muito no calendário de eventos da Prefeitura, que não vai se limitar à promoção anual do Natal”, adiantou.

Turismo a fortalecer

Augusto Castro fez referência à necessidade de fortalecer o turismo para criar novo ambiente de negócios que possa gerar oportunidades de investimentos, emprego e renda para a população. “Ao longo do ano organizamos a Prefeitura. Vamos começar com algumas obras, reforma de unidades de saúde, trabalhamos na área da promoção e assistência social, esportes e lazer e educação. Conseguimos fazer muito em 11 meses, para poder iniciar as grandes obras estruturantes que a cidade necessita”, declarou.

Mas para o prefeito, a grande obra de sua gestão é cuidar das pessoas. “É estar no meio do povo e isto estamos fazendo, unindo a cidade e as famílias de Itabuna e da região. Estamos todos juntos neste propósito em favor do crescimento econômico. Sabemos a importância do Natal para as famílias brasileiras e aqui isso não vai passar desapercebido”, argumentou. “Ainda faltam detalhes desta bela decoração nas avenidas do Cinquentenário e Aziz Maron, onde está instalado o presépio”, completou.

O gestor anunciou a inauguração, no dia 6, da requalificação da rotatória do Banco Raso, onde está a Praça Tancredo Neves. “Lá, vamos instalar uma Árvore de Natal gigante, com 12 metros de altura. Itabuna vai entrar no circuito de calendário de eventos neste fim de ano. Somos uma cidade polo comercial e de serviços de saúde e educação. Vamos mudar, sim, a realidade de Itabuna. Quero agradecer a todos que se empenharam para que a gente vivesse este momento: aos decoradores, atores, operários e à Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC)”, concluiu.