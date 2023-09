Projeto Mais Água constrói túnel na BR-101; tecnologia não destrutiva

Uma nova fase do Projeto Mais Água Para a Cidade, que vem sendo executado pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento (EMASA) e a Prefeitura de Itabuna, está sendo concluída. A construção de um tunnel linner, através do método não destrutivo em um trecho de 48 metros da BR-101, próximo ao Km-726 da rodovia.

Por esse túnel, passará a rede adutora de 500 milímetros que vai ligar ao reservatório da Estação de Tratamento de Água (ETA) principal, no Bairro São Lourenço, ao reservatório, que será implantado no Loteamento Jardim Cordier, no Bairro Novo Jaçanã, para atender os bairros da zona sul enquanto outra, derivando da BR-101, para o reservatório que será erguido no Bairro Novo Lomanto, que vai servir as localidades da zona centro-oeste.

Sistema de revestimento

Na manhã de ontem, dia 20, o prefeito Augusto Castro (PSD) esteve visitando a obra e ficou impressionado com a tecnologia aplicada no local para a passagem da rede adutora.

“Essa metodologia, que está sendo empregada na travessia sob a BR-101, é impressionante. Esse é o maior investimento no sistema de abastecimento de água de Itabuna, executado pela Prefeitura com a ajuda do Governo do Estado. Vamos entregar no primeiro semestre do próximo ano a primeira etapa, com a oferta de água todos os dias para mais de 50 bairros da cidade”, assegurou Augusto Castro.

O presidente da EMASA, Raymundo Mendes Filho, que também acompanhou a visita, disse que, além de usar o método não destrutivo na passagem sob a rodovia, o túnel que está sendo implantado pelo sistema de revestimento com chapas de aço aparafusadas, permite intervir nos 47 metros de rede sem precisar interferir no tráfego da via.

“Com essa metodologia que estamos empregando, quando for preciso fazer alguma manutenção nesse trecho da rede adutora, não será necessário interromper o fluxo de veículos da BR-101”, afirmou o presidente da EMASA.

O Projeto Mais Água para a Cidade atende o que determina o Novo Marco Legal do Saneamento de levar água tratada a 96% da população antes de 2033. O projeto estima atender uma população de cerca de 145 mil habitantes de Itabuna no final.