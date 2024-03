Projeto Mais Água para a Cidade avança pela zona oeste de Itabuna

Uma nova rede adutora do Projeto Mais Água para a Cidade, executado pela Empresa Municipal de Águas e Saneamento (Emasa) com o apoio da Prefeitura de Itabuna e do Governo do Estado, começou a ser implantada em parte da zona oeste da cidade. São cerca de 700 metros de rede de 200 milímetros de diâmetro, que derivará do reservatório a ser instalado no bairro Novo Lomanto.

De acordo com o presidente da Emasa, Raymundo Mendes Filho, essa é mais uma etapa do projeto que segue em ritmo acelerado e que vai acabar definitivamente com o abastecimento intermitente, realizado através do sistema de manobras, uma espécie de rodízio no fornecimento de água para os bairros de Itabuna.

“Essa nova rede que derivará do reservatório que será instalado no Novo Lomanto vai atender os bairros Zildolândia, Santa Catarina, Teclo Conrado, Odilon, Mangabinha, Nova Mangabinha, Bananeira, Conjunto Habitacional Vog Grapiúna, Lomanto e o próprio Novo Lomanto”, afirmou Raymundo Mendes Filho.

Alcance

O Projeto Mais Água para a Cidade depois de concluído beneficiará mais de 140 mil pessoas, que recebem água de forma irregular, sendo o maior investimento em toda a história da cidade na área de saneamento básico.

“O Mais Água é um marco para Itabuna, é uma obra que o prefeito Augusto Castro (PSD) encarou como um grande desafio e muita coragem e conta com a sensibilidade do governador Jerônimo Rodrigues (PT). Há bairros que recebem água a cada 15 dias e passarão a contar com abastecimento diário”, garantiu o presidente da Emasa. (Fonte: Ascom/Emasa)