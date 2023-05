PROJETO MUNDIAL HORA DOURADA ALCANÇA RESULTADOS POSITIVOS NO MANOEL NOVAES

A Santa Casa de Itabuna comemora resultados positivos do Hora Dourada. Segundo os indicadores internos da instituição, desde a implantação do projeto, no início de 2022, não houve registro de óbitos de pacientes que foram admitidos com infecção. São pacientes oncológicos atendidos dentro do tempo previsto, ou seja, na primeira hora que apresentam os sintomas de febre.

Além disso, o projeto atingiu, logo nos primeiros meses de implantação, 60% da meta estabelecida para atender crianças e pré-adolescentes na primeira hora de febre. Isso, segundo os médicos, representam um grande avanço no tratamento de doenças em crianças, já que a primeira hora é crucial para o sucesso do tratamento.

A médica oncohematologista pediatra do Hospital Manoel Novaes (HMN), Teresa Cristina Cardoso, reforça que o projeto Hora Dourada tem o objetivo reduzir a mortalidade infantil e melhorar a qualidade de vida das crianças e pré-adolescentes na região. Ela afirma que desde a implantação do projeto tem sido registrado uma redução significativa na mortalidade de pacientes em tratamento.

O Hora Dourada é um projeto de aliança global desenvolvido pelo Centro de Estudos do St. Jude Children’s Research, hospital dos Estados Unidos (EUA) especializado em tratamento de câncer. A iniciativa visa a redução da mortalidade de crianças e adolescentes pacientes em tratamento oncológico no mundo.

No Brasil, a ação conta com a participação da Santa Casa de Itabuna e outras 11 instituições. Os participantes em todo o mundo recebem orientações para implementação e desenvolvimento do projeto.