Projeto no Litoral Sul dá apoio à economia criativa local

O Litoral Sul da Bahia é uma região rica de talentos, manifestações e grupos artísticos e culturais. Entretanto, o período da pandemia afetou drasticamente o setor da economia criativa, que atualmente precisa de apoio para manter suas atividades. Mesmo antes da pandemia, esses grupos – compostos por artistas, produtores e técnicos – já sofriam com problemas de estrutura física, com a falta de recursos para adquirir equipamentos de qualidade e com a informalidade dos seus agentes.

Neste contexto, o Instituto de Promoção da Igualdade (IPI) lançou o projeto Economia Criativa Independente – Caminhos para o Trabalho Decente, que está com inscrições abertas e vai selecionar 25 grupos artísticos ou culturais do Território de Identidade Litoral Sul para receberem kits de equipamentos e consultorias formativas.

“O projeto pretende estimular a geração de renda e a formalização dos grupos artísticos da região, criando possibilidades para aquecer a economia regional e criar oportunidades para a juventude local, sobretudo a que vive em situação de vulnerabilidade social”, explica Gilson Costa, presidente do IPI.

Ciclo Aberto de Formação

O projeto pretende incentivar a Agenda do Trabalho Decente da Bahia, difundindo essa importante política pública que atua nos 27 territórios de identidade do estado. Com a meta de alcançar pelo menos 100 agentes culturais do território de identidade Litoral Sul da Bahia, a iniciativa prevê a realização de oficinas, debates e rodas de conversa abertas ao público – aproximando agentes culturais interessados através de ciclo de formação gratuito.

As oficinas e debates serão realizadas durante todo o dia de abertura do projeto (22/10, às 8h) no Colégio Jorge Amado (antiga Coopedi – Centro Comercial), em Itabuna. Os temas serão variados: Economia Criativa na Bahia; Trabalho, Esporte e Cultura na Bahia; Agenda do Trabalho Decente; e Direitos Humanos.

Já as rodas de conversa serão realizadas de forma virtual e poderão ser acessadas pelo link que estará na bio do IPI no Instagram, sempre às 18h. As rodas acontecerão nos dias 20, 21, 24 e 25, buscando discutir os seguintes temas, respectivamente: Cooperativismo, Estado e Iniciativa Privada, Arte Independente e Organizações Sociais.

Kits e inscrição

As inscrições seguem até o dia 6 de novembro e os grupos que tiverem interesse em participar da seleção precisam ler o regulamento e preencher um formulário, ambos estão disponiveis no link: https://drive.google.com/drive/mobile/folders/19PqfSxZn3iTWsBXArc6Ta8TxJHUurWlu?usp=sharing.

Os kits trazem equipamentos de ponta e estão divididos em sete áreas: iluminação cênica, sonorização de rua, ilha de edição, som direto, home studio, serigrafia e impressão 3D, sendo que cada grupo selecionado receberá um desses.

O projeto tem o patrocínio do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria do Trabalho, Esporte, Emprego e Renda (SETRE), sob financiamento do Fundo de Promoção do Trabalho Decente (FUNTRAD), que é um mecanismo de financiamento público, com recursos advindos principalmente de multas trabalhistas, buscando estimular a formalização e a melhoria das condições de trabalho. Todas essas informações estão disponíveis no Instagram e no Facebook do Instituto de Promoção da Igualdade.