Projeto para doação e venda de máscaras estimula trabalho de costureiras

Em tempos de Covid-19, a solidariedade tem se multiplicado. Em Itabuna, o projeto ‘Alinhavando Vidas’ tem essa missão, além de estimular o protagonismo feminino, com o objetivo de gerar impactos sociais sustentáveis. Liderada por mulheres que estão em busca de uma nova fonte de renda em meio à pandemia, a ação tem o intuito de produzir, vender e doar máscaras de tecido que protegem contra o Novo Coronavírus. A iniciativa é uma realização da Fundação Regina Cunha (FURC) e tem o apoio do Grupo Opty, maior grupo de oftalmologia da América Latina, de outras empresas e de pessoas dispostas a colaborar.

Através da Benfeitoria, plataforma virtual de financiamento coletivo, você pode fazer a sua doação a partir de R$ 10. Com os recursos, o ‘Alinhavando Vidas’ conseguirá garantir a renda mínima para o trabalho das mulheres empreendedoras, adquirir máquinas de costura, ferramentas e matérias-primas necessárias para a produção das máscaras – que serão 50% destinadas para vendas e 50% para doação em orfanatos e casas de idosos. A iniciativa tem como meta final atingir R$ 30 mil.

Doação a instituições

Neste início, para começar a produção, as marcas de moda Martha Medeiros e Isolda, de São Paulo, doaram os primeiros tecidos. Para levar o material gratuitamente até o interior baiano, mais um parceiro – a operadora de logística UPS – entrou na corrente do bem. O Grupo Opty, por sua vez, se comprometeu em dobrar todo o valor arrecadado, multiplicando as doações, seguindo seu propósito de melhorar a vida das pessoas.

De acordo com diretora da FURC, Ive Cunha, “a intenção é que as doações alcancem e superem a meta de arrecadação, para que o número de mulheres envolvidas no projeto aumente e, consequentemente, mais instituições sociais sejam beneficiadas”. Essas mulheres se comprometeram a compartilhar seu conhecimento, aumentando esta rede do bem, como um círculo virtuoso. Aos interessados em fazer doações, a campanha ocorre através do site da Benfeitoria (www.benfeitoria.com/alinhavandovidas).

Tássia Câmara, 18 anos, é participante do projeto e está aprendendo a costurar – enquanto isso já atua como “digital influencer” para o comércio local. Segundo ela, sua maior motivação com o Alinhavando Vidas é “ajudar os outros, nos ajudando também, principalmente a motivar outras mulheres.” Ela acredita que, pelo exemplo, “podemos mostrar que às vezes as coisas não são fáceis, mas, a gente se juntando, vai melhorar.”

Sobre o Opty

O Grupo Opty nasceu em abril de 2016, a partir da união de médicos oftalmologistas apoiados pelo Pátria Investimentos, que deu origem a um negócio pioneiro no setor oftalmológico do Brasil. O grupo aplica um novo modelo de gestão associativa que permite ampliar o poder de negociação, o ganho em escala e o acesso às tecnologias de alto custo, preservando a prática da oftalmologia humanizada e oferecendo tratamentos e serviços de última geração em diferentes regiões do País. No formato, o médico mantém sua participação nas decisões estratégicas, mantendo o foco no exercício da medicina.

Atualmente, o Grupo Opty é o maior grupo de oftalmologia da América Latina, agregando 20 empresas oftalmológicas, 1700 colaboradores e mais de 560 médicos oftalmologistas. O Instituto de Olhos Freitas (BA), o DayHORC (BA), o Instituto de Olhos Villas (BA), a Oftalmoclin (BA), o Hospital Oftalmológico de Brasília (DF), o Hospital de Olhos INOB (DF), o Hospital de Olhos do Gama (DF), o Centro Oftalmológico Dr. Vis (DF), o Hospital de Olhos Santa Luzia (AL), o Hospital de Olhos Sadalla Amin Ghanem (SC), o Centro Oftalmológico Jaraguá do Sul (SC), a Clínica Visão (SC), o HCLOE (SP), a Visclin Oftalmologia (SP), o Eye Center (RJ), Clínica de Olhos Downtown (RJ) e COSC (RJ), Lúmmen Oftalmologia (RJ), Hospital de Olhos do Meier (RJ) e Hospital Oftalmológico da Barra (RJ) fazem parte dos associados, resultando em 40 unidades de atendimento. (Fonte: Ascom Grupo Opty)