Projeto Porto Sul selecionado para Fórum promovido pelo Ibama

O Fórum de Programas de Fauna do Licenciamento Ambiental Federal (LAF) de 2022, promovido pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), contará com a participação da BAMIN. O Projeto Porto Sul foi selecionado dentre 45 programas de fauna que fazem parte de licenças ambientais emitidas pelo LAF e integrará a programação do evento ao lado de mais 12 outros empreendimentos. O Fórum terá transmissão online, entre os dias 7 e 9 de dezembro, e poderá ser acompanhado pelo público geral pelos links disponíveis no site oficial da instituição: www.gov.br/ibama

Este fórum do Ibama é voltado para a certificação de iniciativas ambientais específicas para a fauna. Assim, o encontro atesta o sucesso de medidas de mitigação e compensação dos impactos, executadas em empreendimentos e projetos licenciados pelo órgão federal. O Porto Sul participará da conferência no dia 8 de dezembro, às 10h, com uma apresentação intitulada “Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna Terrestre – Porto Sul”.

Para Rosane Santos, diretora de Meio Ambiente, Relacionamento com Comunidades, Comunicação Corporativa e Sustentabilidade/ESG da BAMIN, a participação de um programa do Porto Sul em um evento de relevância técnica como este evidencia a consonância entre a responsabilidade socioambiental das atividades desenvolvidas pela empresa com o avançar das obras do empreendimento. “Nossas ações são baseadas em planejamentos e números. Portanto, é uma honra compartilhar informações com a equipe do Ibama, trocando experiências e saberes com outros projetos, em um processo de certificação institucional que nos dá parâmetros importantes sobre as nossas práticas com a fauna da região de Ilhéus”, completa.

Ações sólidas

Caroline Azevedo, Gerente Geral de Meio Ambiente e Relacionamento com Comunidades do Porto Sul, reforça como é importante o diálogo com os pares da área, já que o Fórum é dirigido ao compartilhamento de técnicas eficazes em programas específicos para a fauna.

“O nosso ‘Programa de Afugentamento e Resgate da Fauna Terrestre’ foi selecionado porque termos solidez nas ações que desenvolvemos com os animais nas áreas do nosso projeto e seu entorno. Por isso, receber esta certificação, ao lado de técnicos especializados no tema, nos mantêm na rota de construir desenvolvimento com referenciais cada vez mais sustentáveis”, completa.

Sobre a BAMIN

A BAMIN investe continuamente em seus negócios no Brasil, que incluem a Mina Pedra de Ferro, na região de Caetité, o Porto Sul, em Ilhéus, e agora com o trecho 1 da Ferrovia de Integração Oeste Leste – FIOL. A empresa faz parte do Eurasian Resources Group (ERG), líder em mineração, metais e logística. O ERG é também o maior operador de transportes da Ásia Central, com ampla experiência em ferrovias. (Fonte: Ascom/BAMIN)