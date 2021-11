Projeto “Social nos Bairros” começa nesta quinta pelo Maria Pinheiro

A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Semps) de Itabuna inicia, nesta quinta-feira (11), o Projeto Social nos Bairros, na Escola Margarida Pereira, no Maria Pinheiro, das 9 até às 12 horas. Com o apoio do ônibus social, o programa oferece a atualização do Cadastro Único, Bolsa Família, BPC e Passe Livre.

De acordo com a titular da Semps, Andrea Castro, o Projeto Social nos Bairros tem como objetivo aproximar a Secretaria da população, facilitando o acesso aos serviços. “Fizemos a inauguração no bairro de Ferradas. Agora, estamos chegando ao Maria Pinheiro para oferecer todos os serviços da secretaria para a comunidade local”, afirmou.

Para quem

Andrea Castro esclareceu que, neste momento, o principal serviço que está se realizando é a atualização do Cadastro Único (CadÚnico) para quem precisa, em virtude da mudança para Auxílio Brasil que substituiu o extinto Bolsa Família.

A titular da Semps lembra também que quem está recebendo Auxílio Emergencial Itabuna ou o Bolsa Família regular não precisa fazer atualização para o Auxílio Brasil, porque a migração será automática. “Nenhum beneficiário será prejudicado com a mudança para o Auxílio Brasil. Todo o processo será automático. Só precisa fazer atualização, quem não a fez nos últimos dois anos”, concluiu a secretária.