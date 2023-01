Projeto Super Férias do Shopping Jequitibá tem oficinas de jardinagem e teatro

O projeto Super Férias, que faz parte da campanha Verão Jequitibá está com uma programação especial de sexta a domingo (20 a 22 de janeiro), voltada para o público infanto-juvenil.

As atividades, coordenadas pela Turma da Casa do Japonês, terão oficinas gratuitas de jardinagem e plantio de mudas, num clima lúdico e divertido. O objetivo é sensibilizar e motivar as crianças para o bom manuseio e integração com a terra

Na sexta e no sábado, as oficinas acontecem das 15 às 19 horas e no domingo das 13 às 16:30 horas, no piso superior do Shopping Jequitibá.

E no domingo, a partir das 17 horas, a Turma Teatro e Fantasia apresenta a peça Pinóquio, um clássico da literatura mundial que encanta pessoas de todas as idades.

A programação da campanha Verão Jequitibá pode ser conferida nas redes sociais do shopping e em www.shoppingjequitiba.com.br