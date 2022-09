Projeto Tour Bahia Esporte Educacional 2022 será lançado em Itabuna nesta terça-feira

O projeto Tour Bahia – Esporte Educacional 2022 será lançado nesta terça-feira, dia 6, às 10 horas, na Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMEL), situado à Rua Casemiro Rego, Nº 43, Bairro Conceição. O evento tem como intuito incentivar a prática do esporte nas escolas públicas e de ensino superior em 32 municípios da região que vão receber clínicas e arenas esportivas.

Durante os dias em que a equipe do projeto Tour Bahia – Esporte Educacional 2022 estiver na cidade, a população poderá participar gratuitamente da arena esportiva com a prática do basquete 3×3. Já nas instituições de ensino serão realizadas clínicas esportivas que abordarão os fundamentos básicos da modalidade basquete 3×3 e também a prática do esporte com aulas ministradas por professores especializados.

O projeto Tour Bahia – Esporte Educacional 2022 é uma realização da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esportes do Estado da Bahia (SETRE) e da Superintendência dos Desportos do Estado da Bahia (SUDESB) em parceria com a Prefeitura de Itabuna, por meio das secretarias municipais de Esporte e Lazer (SEMEL) e da Educação (SEDUC).