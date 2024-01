Projeto Verão Costa a Costa aporta em Arraial D’Ajuda, Porto Seguro

Depois da abertura da temporada em Prado, a 2ª edição do Verão Costa a Costa aporta em Porto Seguro, no Extremo Sul da Bahia, de quinta-feira (01) a domingo (04). O evento será realizado na área esportiva do Parque Central de Arraial D’Ajuda. O evento é uma iniciativa do Governo da Bahia por meio da Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte (Setre) através da Superintendência de Desportos do Estado da Bahia (Sudesb) em parceria com a Unisports e organização da MCS – Marketing Esportivo.

Focado na promoção da prática esportiva, do entretenimento e da geração de renda, o projeto é totalmente gratuito e oferece uma programação diversificada com modalidades esportivas, como futmesa e skate, clínicas esportivas e atividades culturais e de lazer como cinema na praça e shows. No Espaço Kids, as crianças contam com monitores e podem se divertir na escalada, tirolesa e arvorismo.

A expectativa é de participação de mil atletas amadores, além do público em geral estimado em duas mil pessoas, que terá a oportunidade de conferir também a Feira da Economia Solidária com produtos expostos por artesãos e artesãs e empreendimentos solidários de cada região. A feira busca impulsionar o desenvolvimento econômico local, incentivando práticas comerciais justas e fortalecendo a comunidade além de gerar oportunidade de trabalho e renda.

Fique atento às atualizações da nossa programação divulgada nas redes sociais no perfil @costacostaoficial e também na rede social da @setrebahia.

*Programação – Arraial D’Ajuda*

*Quinta-feira (01/02)*

09h às 17h – Escolinhas e Clínicas esportivas

13h às 21h – Tirolesa/Arvorismo/Escalada/Espaço Kids

14h às 17h – Iniciação esportiva para skate e futmesa.

17h – abertura oficial da Feira da Economia Solidária com show de Vinny Santos.

*Sexta-feira (02/02)*

09h às 17h – Escolinhas e clínicas esportivas

09h às 21h – Feira da Economia Solidária

13h às 21h – Tirolesa/Arvorismo/Escalada/Espaço Kids

14h às 17h – Iniciação esportiva para skate e futmesa

19h – Cinema na Praça (Exibição de Ó Pai Ó).

*Sábado (03/02)*

09 às 17h – Competições Esportivas (vôlei de praia/futvôlei/Beach Tennis/Beach Soccer)

09h às 21h – Feira da Economia Solidária

13h às 21h – Tirolesa, Arvorismo, Escalada/Espaço Kids

14h às 17h – Iniciação esportiva para skate e futmesa

19h às 23h – Shows musiciais

*Domingo*

09hàs 17h – Finais das competições esportivas/ Feira da Economia Solidária e Iniciação esportiva para skate e futmesa Seguro)