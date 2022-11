A BAMIN concluiu mais uma importante etapa da formação social promovida pelo Projeto Viva Cidadania, uma iniciativa da empresa por meio do Instituto Aliança, que oferece capacitações cidadãs a fim de fortalecer o enfrentamento às diversas formas de violência nas regiões onde a BAMIN atua no interior da Bahia. Neste mês de novembro, 145 profissionais receberam os certificados e declarações de participação nos seis módulos de formação aplicados nas cidades de Licínio de Almeida e Caetité.

Com uma carga horária de 230 horas, a formação das turmas é gratuita e voltada para profissionais das redes municipais que lidam com diversas áreas, como assistência social, saúde, educação, cultura e esporte. Em cada turma, são oferecidas formações com abordagens de temas relacionados aos sistemas de garantia de direitos, mecanismos de enfrentamento às violências, previsões da lei da escuta especializada, violência contra a mulher e combate ao trabalho infantil. Os certificados das turmas são emitidos com a chancela da Universidade Estadual do Ceará (UECE).Projeto Viva Cidadania, da BAMIN, certifica 145 novos profissionais

“Buscamos uma atuação articulada com as instituições públicas e a comunidade, com o objetivo de contribuir para a melhoria da qualidade dos atendimentos humanizados e, sobretudo, na identificação e encaminhamento adequado das pessoas em situação de violência”, aponta a coordenadora de Relacionamento com Comunidades da BAMIN, Ana Paula Dias.

Por meio do projeto, a BAMIN fortalece o seu propósito de promover transformações sociais por meio da disseminação do conhecimento entre os profissionais que lidam diretamente com as comunidades. “Esse curso veio na hora certa, é um divisor de águas na minha vida porque ele veio mostrar a realidade desse problema, que é tão grande. Hoje, como agente de saúde, tenho uma visão mais aguçada, e é transformador para mim. Me ajudou bastante na minha atuação”, conta Lelly Xavier, agente comunitário de saúde no município de Caetité.

Em um trabalho permanente, o Projeto Viva Cidadania atua em outras vertentes para além das capacitações, desenvolvendo também estratégias efetivas de prevenção à violência, com a realização de ações de sensibilização e campanhas junto às comunidades que compõem o entorno dos empreendimentos da BAMIN.

Programa ampliado – Em setembro de 2022, o Projeto Viva Cidadania foi ampliado e ganhou novas turmas nas cidades baianas de Pindaí e Castro Alves, onde uma nova rede de profissionais será fortalecida para a identificação e o combate às diversas formas de violência. “Ao implantar o Viva Cidadania nos municípios do entorno de seus empreendimentos, a BAMIN promove ações de inclusão social, participação cidadã e capacitações por uma atuação em rede cada vez mais ampla e fortalecida no enfrentamento à violência”, finaliza a coordenadora Ana Paula Dias.