Prorrogadas inscrições para campeonato Interbairros de Futebol

Os atletas que desejam disputar o Campeonato Interbairros Futebol Amador de Itabuna poderão inscrever-se até a próxima sexta-feira (25). Após pedido de adiamento pelas equipes, a Secretaria de Esporte e Lazer optou por estender o prazo.

Nos anos anteriores, as competições eram disputadas com até 53 atletas por equipe, na qual o jogador poderia escolher o bairro em que gostaria de jogar. Nesse ano, contudo, os presidentes e representantes das seleções definiram que, além dos 19 de cada bairro, as seleções poderão escolher mais seis convidados, totalizando 25 jogadores.

Para participar do Interbairros, o representante ou presidente responsável efetiva a inscrição de até, no máximo, 16 atletas. Somente o credenciado poderá realizar a inscrição, devendo apresentar a documentação de cada jogador na sede da Secretaria de Esporte e Lazer, das 8 às 14 horas. A idade mínima para participar é a partir de 16 anos, devendo ter autorização dos pais.

Documentos necessários

Cada atleta precisa apresentar os seguintes documentos: duas fotos 3×4, fotocópia do documento de identidade com foto – RG, CNH, Carteira de Trabalho. Fotocópia do comprovante de residência (contas de consumo de água, luz, telefone, internet ou fatura de cartão de crédito e do contrato de aluguel registrado em cartório no nome do atleta ou cônjuge).

Segundo o coordenador do Campeonato Interbairros Futebol Amador, Gabriel Silva, nas próximas semanas os dirigentes devem definir a data para a tão esperada abertura. “A expectativa é a melhor possível, tendo em vista a estrutura que foi preparada e organizada”, afirmou.

Os campos escolhidos para as competições este ano são: Estádio Luiz Viana Filho, Núcleo Habitacional da Ceplac, Daniel Gomes, Rua de Palha, Ferradas, Nova, Ferradas, Pedro Jerônimo, São Pedro, Parque Boa Vista, Santa Inês, São Lourenço, Lomanto, Rua de Palha, Roça do Povo, Itamaracá e Ribeirão Seco.