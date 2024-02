Prorrogadas, matrículas na Escola Profissionalizante vão até sexta

A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (SEMPS) informa que a Escola Profissionalizante Maria de Lourdes Monteiro continua com inscrições abertas até sexta-feira, dia 2, das 8 às 19 horas, na Rua São Vicente de Paula, no centro de Itabuna.

A gerente da unidade profissionalizante, Maria Goretti Berbert, sublinha que uma das maiores preocupações da gestão tem sido a formação de mão de obra e a geração de emprego e renda para os cidadãos, principalmente a população em situação de vulnerabilidade social.

Por isso, o prefeito determinou que a Escola Profissionalizante disponibilizasse 800 vagas, com o intuito de certificar pelo menos 500 pessoas no primeiro semestre.

Público-alvo

Ela conta que devido às chuvas da última semana, o período de matrículas ficou prejudicado, tendo por isso sido prorrogado. A maior procura pelos cursos é de pessoas em situação de vulnerabilidade social, residentes em áreas mais distantes do centro da cidade.

“Muitos alunos da Escola Profissionalizante são pessoas de renda mais baixa, que moram em lugares de difícil acesso. Com as chuvas intensas, as dificuldades se ampliaram. Por isso, resolvemos permanecer com as matrículas abertas com vagas remanescentes”, conta.

O coordenador de Cursos da Escola Profissionalizante, Roberto Simões, revela que além das vagas criadas, a Administração Municipal tem empenhado esforços para criar novos cursos. Para esse ano a unidade escolar traz como novidade o curso de Barbeiro.

Ele faz um chamamento para a população participar das aulas gratuitas da Escola Profissionalizante. “A Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza nos deu a oportunidade de disponibilizar o curso de Barbeiro somado com os já existentes. Restam apenas 248 vagas”, comentou.

Os cursos com vagas abertas são: arte culinária, bordado à mão, cabeleireiro, informática, manicure e pintura. Para quem se interessar, os documentos necessários à matrícula: RG, CPF, Título de Eleitor, comprovante de residência, certificado do ensino fundamental e idade mínima de 16 anos. As aulas começam no dia 5 de fevereiro. Mais informações:(73) 3212-4794.