Prorrogado calendário para pagamento do IPTU em Itabuna

A Prefeitura de Itabuna alterou o Calendário Fiscal 2024 para o pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Com isso, a cobrança será a partir do mês de abril.

Com a prorrogação, o pagamento poderá ser efetuado em parcela única até o dia 30 de abril, com desconto de 20% para o contribuinte que optar por quitar o tributo de uma só vez e não possua dívida com o IPTU referente aos anos anteriores.

Já aqueles que escolherem efetuar o pagamento até 30 de maio terão o desconto de 10%. Porém, tal percentual só será concedido para as pessoas que efetuarem a quitação em parcela única.

Não terão desconto as pessoas que estiverem em inadimplência ou optarem pelo parcelamento em até nove vezes. Os vencimentos ficarão da seguinte forma: 1ª parcela, 30 de abril; 2ª parcela, 30 de maio; 3ª parcela, 28 de junho; 4ª parcela, 30 de julho, 5ª parcela, 30 de agosto.

A 6ª parcela será cobrada em 30 de setembro; 7ª em 30 de outubro; 8ª em 29 de novembro; e 9ª em 26 de dezembro. A alteração das datas foi publicada no Decreto nº 15.720, na edição eletrônica do Diário Oficial do Município, no dia 12 de março.