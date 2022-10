Provas do concurso da Educação na Bahia são marcadas para novembro

O governo baiano está convocando os candidatos inscritos para o concurso da Secretaria da Educação do Estado da Bahia – SEC (Edital Saeb 03/2002) – que oferta 2.113 vagas para professores e coordenadores pedagógicos no Estado. De acordo com o edital de convocação – publicado nesta terça-feira (11.10), no Diário Oficial do Estado – as provas objetivas e discursivas serão aplicadas no próximo dia 06 de novembro, com a apresentação dos candidatos a partir das 8h30 e fechamento dos portões às 9h. A duração total para realização das provas é de cinco horas, com permanência mínima de três horas.

A aplicação dos exames será realizada em Salvador e outros 26 municípios do Estado. Para conferir o endereço do local de realização da sua prova, os candidatos devem consultar o Cartão Informativo, que estará disponível a partir desta terça (11.10) no site da organizadora do certame, a Fundação Carlos Chagas (www.concursosfcc.com.br), além de enviado por e-mail a todos os inscritos.

A recomendação da organização é de que os candidatos compareçam à prova portando o Cartão Informativo, que contém dados necessários à sua orientação. Caso não localize no site nem tenha recebido o cartão até o terceiro dia que antecede as provas – ou ainda em caso de dúvidas em relação a local, data e/ou horário de aplicação – o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato da Fundação Carlos Chagas pelo telefone (0XX11) 3723-4388. O serviço está disponível em dias úteis, de segunda a sexta-feira, das 10 às 16 horas, pelo horário de Brasília.

Em consonância com a edição do decreto estadual nº 21.637, de 28 de setembro de 2022, não será exigida a comprovação de vacinação nos locais de realização das provas também em conformidade com o decreto, o uso de máscara será obrigatório apenas para indivíduos com sintomas gripais, com confirmação de COVID-19 (mesmo que assintomáticos) e ainda para aqueles que tenham tido contato com pessoas sintomáticas ou com confirmação da doença.

O resultado final do concurso, bem como de todas as suas etapas e informações complementares, serão divulgados no site da FCC (www.concursosfcc.com.br) e também no Portal do Servidor (www.portaldoservidor.ba.gov.br). Vale ressaltar que há reserva de 5% das vagas destinadas a candidatos deficientes e 30% para aqueles que se autodeclararem negros. O concurso terá validade de um ano, podendo se prorrogado apenas uma vez, por igual período. Outras informações deverão ser consultadas no edital, disponível no endereço http://www.portaldoservidor.ba.gov.br/concursos e www.concursosfcc.com.br.