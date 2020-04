PSD destaca melhora de Augusto Castro e sustenta: “o pré-candidato é ele”

O estado de saúde do ex-deputado Augusto Castro (PSD), mesmo ainda na UTI (Unidade de Terapia Intensiva) do Hospital Calixto Midlej Filho, melhora progressivamente. Ele foi internado com falta de ar e dias depois teve confirmada a infecção pelo novo coronavírus.É o que assegurou há pouco ao Diário Bahia o presidente do partido em Itabuna, Alcântara Pellegrini. “O que nós sabemos é que a recuperação dele está excelente, acima do esperado”, avaliou.

O dirigente detalhou que “Augusto consegue fazer os exercícios de respiração, os rins já funcionam – não 100 por cento, mas a hemodiálise já está sendo diminuída; agora é dia sim, dia não. Já nos dá uma tranquilidade e agora é ver a recuperação dele”.

Segundo o dirigente, os integrantes do PSD rogam “a Deus que possa restabelecer o mais rápido possível a saúde de Augusto, para que possa voltar ao seio da família e depois falar o que ele pensa da política”.

Por falar em política, Alcântara disse que a legenda nunca pensou num “plano B” em Itabuna. A expectativa, então, é que Augusto Castro deseje continuar a trajetória rumo à eleição municipal, assim que tiver autorização médica para tal.

“Quando ele foi internado, ele já pontuava bem e estava claro para todos nós que era um candidato [a prefeito] em potencial. Augusto tem o seu reduto eleitoral, tem mantido isso; observamos que ele é o terceiro, encostando no segundo colocado nas pesquisas, isso sem fazer nenhum movimento eleitoral, sem nenhuma reunião”, calculou.

“Muita gente arrependida”

Otimista, como é comum ao discurso político desde a pré-campanha, Alcântara aposta numa empreitada competitiva – com o correligionário na disputa, é claro. “Quando vier para a campanha, ele virá forte. Dependendo de como ele irá sair, qual será o interesse dele; acredito que seja o mesmo, de manter a candidatura. Por conta disso, não temos ‘plano B’. Nosso plano é o A, o plano de Augusto”, reforçou.

Ainda segundo o presidente do PSD, informações inverídicas sobre o estado de saúde de Castro afastaram nomes que pretendiam disputar vaga ao Legislativo itabunense pela sigla. “Muita gente já está arrependida, porque sabe que foi enganada. Mas isso vai ser pontuado lá na frente; temos que trabalhar com a verdade, é o que valerá para a campanha”, finalizou.