PSD quer mais deputados no sul da Bahia; Otto Alencar dá mordida em “Leãozinho”

Por Celina Santos

Como futebol e política são paixões nacionais, a reta final da pré-campanha 2022 está em alta voltagem. O PSD, uma das siglas mais efervescentes, aposta em repetir o sucesso do pleito municipal de 2O20.

Sereno e ao mesmo tempo firme, o presidente do diretório do partido em Itabuna, Alcântara Pelegrini, ressalta a importância de o sul da Bahia aproveitar o momento para eleger representantes regionais para a Assembleia Legislativa e a Câmara dos Deputados.

“Na região temos um erro muito grande: estamos há quatro anos sem representatividade na Assembleia e na Câmara”, contabilizou Alcântara, em entrevista ao Diário Bahia.

Após exaltar o mérito do senador Otto Alencar, que “passa uma confiança muito grande a seus liderados”, ele reforçou sobre a dimensão do PSD na região: “Temos 13 prefeituras, com 72 vereadores, que se fizeram presentes aqui hoje (entrevista logo depois da edição do PGP em Itabuna); isso demonstra a força desse líder, o que ele propõe para o partido continuar crescendo. Estamos logrando êxito e isso ajuda na majoritária”, enfatizou, citando o caminho junto com Lula para presidente, Jerônimo Rodrigues para governador e Otto Alencar, mais uma vez, para senador.

Senador devolve mordida

Por falar em Otto, no PGP de Itabuna ele foi novamente incisivo ao reforçar a importância de o eleitor saber escolher os representantes a serem empossados em 2023.

Citando o trabalho realizado pela CPI da Covid, sempre sublinha o quão grave foi a postura do Governo Federal no enfrentamento à pandemia.

Numa clara alfinetada ao vice-governador João Leão (PP), outrora tratado pelo governador Rui Costa de Leãozinho (numa linha bem, digamos, cute-cute), o senador estendeu a mordida ao pré-candidato a senador Cacá Leão.

“O PSD, que caminhou por 12 anos com o Partido dos Trabalhadores aqui na Bahia,não podia mudar de posição porque foi contrariado aqui ou ali; quem mudou de posição não podia ter mudado, mas o PSD continua na aliança!”.