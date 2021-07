Psicólogos nas unidades de saúde em Ilhéus

A Câmara de Ilhéus aprovou ontem (27), Projeto de Lei que estabelece a obrigatoriedade da presença de profissionais de Psicologia nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) e Posto de Saúde da Família (PSF). De autoria do vereador Kaíque Souza (Podemos), o PL determina que o atendimento psicológico seja destinado a pacientes, profissionais do segmento da saúde e da população em geral.

O atendimento, de acordo com o parlamentar, visa prevenir e promover a saúde mental por meio de ações como acolhimento, escuta, consulta, grupos de terapia, prevenção e promoção da saúde mental. Para o benefício entrar em vigor, necessita da sanção do prefeito Mário Alexandre.

Em sua justificativa, Kaíque Souza lembra que o psicólogo é o profissional qualificado para prevenir e promover a saúde mental. A ideia é melhorar a qualidade de vida da população, especialmente a que se encontra temerosa e sem saber o que esperar diante de uma doença ada desconhecida.

“Os profissionais da saúde que atuam na linha de frente ao combate à pandemia passam a desenvolver cada vez mais patologias como depressão, ansiedade e Síndrome do Pânico”, justifica a iniciativa. O isolamento social, de acordo com o vereador, é também um fator que contribui para o aumento dos níveis de cortisol (conhecido como o hormônio do estresse) no organismo.

“A ideia com a presença deste profissional no ambiente de atendimento à população é de que ele possa oferecer auxílio, suporte e escuta ativa, acolhedora e qualificada aos indivíduos psicologicamente afetados”, assegura Kaíque Souza.