PT Bahia lamenta falecimento de Antônia Garcia, 1a presidenta do PT Salvador

Foi com grande pesar que o Diretório Estadual do Partido dos Trabalhadores da Bahia, o Diretório Regional do PT e a Secretaria de Mulheres do Partido receberam a notícia do falecimento da companheira Antônia Garcia, militante histórica do PT e a primeira presidenta do PT Salvador.

Antônia também foi uma das fundadoras do PT Bahia, secretária da Secretaria de Mulheres do Partido e uma das dirigentes da CUT. Teve uma trajetória marcante de luta pela democracia e pela defesa dos direitos da população, a qual dedicou a sua vida.