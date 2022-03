PT insiste em candidatura própria na Bahia e indica três nomes

A seguir, veja os argumentos do PT em torno de uma candidaturas própria para disputar a sucessão de Rui Costa no governo baiano:

Desde 2019 o PT Bahia vem acumulando resoluções sobre Tática Eleitoral em reuniões da nossa Executiva, do Diretório Estadual e mesmo no nosso 7º Congresso.

Nelas, sempre reafirmamos nossa prioridade absoluta da disputa nacional, da defesa da democracia, derrota do bolsonarismo e sua agenda neoliberal, da reconstrução do nosso país simbolizada pela urgente e necessária eleição do Presidente Lula.

Entendemos ser fundamental o papel estratégico da Bahia enquanto quarto colégio eleitoral do Brasil e maior do Nordeste, região fundamental para a consolidação da vitória de Lula, do PT e nossos aliados na disputa nacional.

De forma madura e responsável, atuamos sempre considerando prioritária a manutenção da vitoriosa aliança partidária que vem implementando um programa mudancista ao longo dos últimos 15 anos na Bahia.

Na semana passada, demos acolhimento à decisão política do senador Jaques Wagner de não mais disputar as eleições 2022 e saudamos a decisão do governador Rui Costa de finalizar o mandato dado pelo povo baiano e ser o principal condutor do processo eleitoral na Bahia.

Com esse espírito de unidade e cientes da vitalidade política e eleitoral do Partido dos Trabalhadores na Bahia, reafirmamos nossa decisão de apresentar aos partidos aliados e ao conjunto da sociedade baiana uma candidatura do PT ao Governo do Estado.

Temos excelentes quadros disponíveis para assumir essa tarefa, tais como, a prefeita Moema Gramacho, os secretários Luiz Caetano e Jerônimo Rodrigues.



O PT tem uma enorme tradição de democracia interna, de construção coletiva, de respeito às instâncias e seus ritos próprios. Convocamos reunião da Executiva Estadual para a próxima quinta-feira dia 10/03 e do Diretório Estadual para sábado, dia 12/03, para deliberar pelo nome que representará o PT e os nossos aliados na disputa eleitoral de 2022.

Salvador, 07 de março de 2022.