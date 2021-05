Público de 53 anos começa a ser vacinado em Ilhéus

Secretaria Municipal de Saúde (Sesau) convoca pessoas com idade igual ou superior a 53 anos; maiores de 18 anos com comorbidades e profissionais das forças de segurança e salvamento com idade acima de 30 anos para receber a primeira dose contra a Covid-19 nesta segunda-feira (31). O público 53+ será imunizado tanto em pontos de drive-thru quanto nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs), os trabalhadores das forças de segurança e salvamento serão vacinados na Cruzada do Bem pelo Bem e as pessoas com comorbidades podem se dirigir tanto ao CMAE quanto às UBSs.

Os pontos de drive-thru funcionarão das 8h às 14h, na Avenida Soares Lopes, próximo ao Centro de Convenções, e na Praça São João Batista, no Pontal. O CMAE funcionará das 8h às 12h e das 13h às 15h. Já a Cruzada do Bem pelo Bem funcionará das 8h às 14h. Nas unidades de saúde o serviço será ofertado conforme o horário de funcionamento de cada unidade.

Documentação – O público com 53 anos ou mais precisa apresentar CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação e comprovante de residência. As pessoas com comorbidades devem apresentar CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação e receita, laudo ou relatório médico que comprove a comorbidade. Os servidores das forças de segurança e salvamento devem portar CPF, cartão do SUS, carteira de vacinação e identidade funcional.

As salas de vacina funcionam nos seguintes postos:

– PSF Conquista;

– UBS Joaquim Sampaio;

– UBS Euler Ázaro;

– UBS Banco da Vitória;

– UBS Posto Sarah Kubitscheck;

– PSF Nelson Costa;

– UBS Hernani Sá;

– PSF Nossa Senhora da Vitoria;

– PSF Ilhéus II;

– UBS Olivença