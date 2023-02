Público foi ao delírio com artistas baianos na primeira noite da 42ª Lavagem do Beco Fuxico

A multidão de mais de 40 mil pessoas que prestigiou a primeira noite da 42ª Lavagem do Beco do Fuxico cantou, dançou, se emocionou e até chorou com o repertório de Thiago Aquino, a principal atração da festa promovida pela Prefeitura de Itabuna e a Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC). Dentre os sucessos “Erro que dá certo” e “Me Bloqueia Vida”.

Antes de subir ao palco, o artista, que inovou o estilo arrocha, falou com a imprensa sobre mais uma apresentação em Itabuna. “Essa cidade tem uma energia surreal e essa multidão vai cantar com a gente”, comemorou Thiago Aquino.



Na primeira noite da Lavagem do Beco do Fuxico, o primeiro show foi da Banda Zorra no palco de 360 graus montado na no centro da Alameda da Juventude. O cantor Edu Casanova falou de sua alegria em retornar à Itabuna, onde disse ter muitos amigos nas bandas Lordão e extinta Phase e até mesmo o sessentão Luiz Caldas que morou na cidade.

O público dançou e pulou carnaval com clássicos do Axé Music, dentre eles “ Cabelo Raspadinho” de sua autoria gravada pela banda Chiclete com Banana. O artista apresentou pagodes antigos e atuais, pontos de umbanda e candomblé ritmados que são sucesso nas vozes de Daniela Mercury e da atual ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Em entrevista, Edu Casanova destacou seu amor pela cidade, elogiou a festa promovida pela Prefeitura de Itabuna e Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania (FICC), com o apoio do Governo do Estado e Bahiagás. “ Estou impressionado com a estrutura montada. Estou muito feliz em está aqui e essa noite, amo a gente grapiúna que sabe receber bem os artistas baianos” , derramou-se em elogios.

No circuito da festa, o presidente da Fundação Itabunense de Cultura e Cidadania, Aldo Rebouças, lançou a 2ª edição do Ita Pedro -Maior São Pedro de Todos os Tempos com a apresentação da banda Forró do Cariri, que desceu o Beco do Fuxico e circulou pela Avenida Firmino Alves tocando folguedos juninos num reboque decorado e bastante iluminado puxado por um trator.

“Essa é a carroça do maior São Pedro do Brasil, uma festa idealizada pelo prefeito Augusto Castro. Aproveitamos o clima da Lavagem do Beco do Fuxico para anunciar o Ita Pedro, que é festa que nasceu gigante. Neste ano, vamos fazer ainda maior para superar todas as expectativas”, afirmou.

Segundo Aldo Rebouças, a apresentação da banda de forró na Lavagem do Beco do Fuxico é prova da diversidade cultural de Itabuna. “Sem desrespeitar e mantendo as tradições, a gente está celebrando todos os ritmos e estilos tradicionais. Na sexta, a festa terá as baianas com flores e potes de água de cheiro, as baianas de Pai Gildo, Grupo Afro Encantarte, os blocos carnavalescos”, comentou.