PÚBLICO VIBRA AO SOM DE PAULO NETO EM ABERTURA DO SÃO JOÃO DE IBICUí

Quem já curtiu um show de Paulo Neto, sabe bem: é impossível ficar parado. E, não foi diferente na abertura do São João de Ibicuí 2023, que aconteceu na praça da cidade. Ele subiu ao palco e cantou para cerca de 20 mil pessoas, fazendo o público ir à loucura. E, mais uma vez, teve um feedback super positivo do povo, com muitos elogios e manifestações de carinho.

Paulo Neto é considerado pelo público uma revelação da música regional, pois além de ter sempre um repertório atualizado, possui uma desenvoltura e alegria contagiante no palco, com shows dinâmicos e com a participação e adesão do público.

O cantor agradeceu ao prefeito Marcos Galvão, ao vice Salomão e toda sua equipe, também ao Governo do Estado da Bahia, que é grande parceiro dos municípios e, tem dado grande apoio no fomento à cultura. “Aproveito também para parabenizá-los pela belíssima festa, que é referência nesta época e atrai o público de todo o Brasil”, concluiu Paulo Neto.