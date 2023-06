Quadrilha Mel de Uruçu apresenta “Frutos de Ouro” no Shopping Jequitibá

O Shopping Jequitibá em Itabuna já está no clima de São João. E uma das maiores atrações da maior festa do nordeste brasileiro, as quadrilhas juninas, marca presença nesta terça-feira, 13, Dia de Santo Antônio, o Santo Casamenteiro.

A Quadrilha Mel de Uruçu, que há quatro faz sucesso com apresentações em todo o Sul da Bahia, exibe todo o seu talento a partir das 19 horas, no arraiá em frente à C&A, com um tema super especial, “O fruto de ouro”, baseado nas obras de Jorge Amado, que levou a história e a magia do cacau grapiúna para o mundo.

Um espetáculo para emocionar e divertir pessoas de todas as idades. *Fiquem atentos as redes sociais e acompanhem toda a programação junina e também os horários especiais de São João*

Mais informações em www.shoppingjequitiba.com.br