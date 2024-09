Quais clubes da Bahia vão disputar o Brasileirão Série D 2025?

O futebol baiano tem por direito três vagas para clubes do estado no Brasileirão Série D 2025. As equipes que vão disputar a competição já foram definidas: Barcelona de Ilhéus, Jequié e Juazeirense serão os times que vão representar a Bahia na quarta divisão nacional no próximo ano.

A definição da equipe se deu pelo Campeonato Baiano. A equipe do Barcelona de Ilhéus fez uma ótima campanha e ficou com a terceira posição, estando abaixo apenas da dupla BaVi. Em quarto lugar, o Jequié conquistou a segunda vaga. Já a restante ficou com a Juazeirense, que disputou a competição deste ano.

Com isso, as equipes entram na árdua disputa pelo acesso em 2025. O Brasileirão Série D vem se popularizando bastante. A fase inicial da competição envolve 14 rodadas, onde as equipes em grupos de oito se enfrentam em turno e returno.

Como foram os baianos no Brasileirão Série D 2024?

Das três equipes, a única que disputou a edição de 2024 foi a Juazeirense, que caiu ainda na fase de grupos ficando na 6ª posição no Grupo D. Os outros dois times foram o Itabuna e a Jacuipense, que não conseguiram garantir vaga para disputar a competição no próximo ano.

Por coincidência, as duas equipes que eliminaram os baianos da Série D disputaram uma vaga na elite. melhor para o Anápolis, que bateu o Iguatu nos pênaltis e jogará a Série C em 2025.

A equipe que mais se destacou foi o Itabuna, que fez uma ótima campanha na fase classificatória, mas acabou caindo na 2ª fase para o Anápolis-GO. Apesar de ter sido lanterna e rebaixado no estadual, o Dragão do Sul caiu após vencer na ida por 1 a 0, mas sendo derrotado fora de casa por 3 a 0. Já a Jacuipense, também caiu na segunda fase, para o Iguatu-CE após empatar em casa por 0 a 0 e perder por 2 a 1 como visitante.

Quais serão os adversários dos baianos em 2025?

Sabe-se que a Série D é uma competição inicialmente regionalizada. Ou seja, os grupos são montados de acordo com a proximidade das equipes. Em 2024, por exemplo, Jacuipense e Juazeirense ficaram em um grupo somente de nordestinos, enquanto o Itabuna ficou em outro apenas com clubes do sudeste

Sendo assim, não se sabe ainda como a divisão será feita. A divulgação é feita por parte da CBF, que analisa a localização dos estádios em que cada clube manda seus jogos e divulga a tabela posteriormente.

Vale lembrar que, considerando as condições dos clubes, caso a distância de uma partida seja superior a 700 km de distância, a entidade paga hospedagem e deslocamento aéreo para até 25 membros, envolvendo elenco e também comissão técnica.

Pouca presença baiana no futebol nacional

O futebol baiano vem perdendo representantes no cenário do futebol nacional. Na primeira divisão, Bahia e Vitória vem mantendo o bom ranking da federação baiana. Entretanto, nenhum time do estado disputa a segundona ou a terceira divisão. Ainda assim, três vagas foram destinadas para a Série D por parte da CBF. Estados como Ceará e Pernambuco, por exemplo, contam com times disputando as quatro divisões nacionais.

Regulamento Brasileirão Série D 2025

A Série D representa a quarta divisão do futebol brasileiro. Ao todo, estarão presentes 64 times dos 26 estados do país mais o Distrito Federal. A divisão inicial são por grupos regionalizados contando com oito equipes cada. Os times se enfrentam em turno e returno. Ou seja, 14 rodadas ao todo definem os quatro classificados para a próxima fase.

Mata-mata

Restando 32 equipes, a primeira eliminatória é formada também de forma regionalizada. O líder do Grupo A enfrenta o 4ª colocado do Grupo B, o vice-líder enfrenta o 3° colocado e assim por diante. Nas oitavas de final, ainda segue a regionalização dos grupos através de um chaveamento.

Depois disso, a parte mais tensa da competição: o “mata-mata do acesso”. As oito equipes restantes agora são pareadas pela classificação geral. Ou seja, todos os pontos somados não só na fase de grupos, mas também nas eliminatórias. No fim, é feito um ranqueamento onde no formato: 1° x 8°, 2° x 7°, 3° x 6° e 4° x 5°. Em jogos de ida e volta, os quatro melhores colocados têm o mando de campo na segunda partida.

Após esta fase, os quatro vencedores garantem o acesso para a Série C do ano seguinte e duelam pela semifinal. Novamente, usando a classificação geral, as duas melhores campanhas decidem em casa, assim como será feito na grande final da competição.