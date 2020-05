“Quarentena Solidária” do Corpo de Bombeiros atende 25 famílias itabunenses

Vinte e cinco famílias carentes itabunenses receberam, na manhã deste domingo, dia 24, cestas básicas de alimentos oferecidas pelos integrantes do 4° Grupamento de Bombeiros Militares, sediado no município.

A iniciativa, em nível estadual, é do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia. Segundo o tenente-coronel Manfredo Santana, comandante do 4° GBM, tem o objetivo de arrecadar alimentos não-perecíveis e artigos de higiene pessoal para pessoas em vulnerabilidade social frente à pandemia Covid-19.

Todos os integrantes do 4° GBM também receberam kits com equipamentos de proteção individual. Os kits são compostos por luvas, máscaras e álcool em gel a 70°. Esses equipamentos estão auxiliando na proteção dos bombeiros que atuam diretamente com o público.

Manfredo Santana acrescentou que a preocupação e o cuidado do comando não é apenas com o efetivo do Corpo de Bombeiros, mas com todos os cidadãos.

“Nós queremos que todos fiquem bem. Para isso, não medimos esforços, seja com a doação de equipamentos de proteção individual ou com alimentos e materiais de limpeza, por meio da campanha “Quarentena Solidária”, afirmou.

As doações de alimentos não-perecíveis ou de higiene pessoal podem ser entregues na sede do 4° GBM, em Itabuna, situada na rua 01, s/n, bairro Jardim Primavera, ou por meio dos telefones 73-3612-6230 e 73-3612-5515.