Quase 20 dias após eleição, incêndio destrói prédio da Prefeitura

Na madrugada desta sexta-feira (4), o prédio da Prefeitura de São José da Vitória foi atingido por um incêndio, cujas causas ainda serão esclarecidas.

O incidente ocorre exatos 19 dias após a eleição da qual o prefeito Jeová Nunes (PSB) saiu vencedor. Embora o prédio esteja próximo a outros imóveis, não houve registro de feridos.

As chamas foram contidas por equipes do Corpo de Bombeiros de Itabuna. Há suspeita de incêndio criminoso, porque nas imediações teriam sido encontrados vasilhames com cheiro de combustível.