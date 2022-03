Quase dez prefeitos do PP vão ato com Rui Costa e Jerônimo em Vitória da Conquista

O governador Rui Costa (PT) reuniu 38 prefeitos em sua ida a Vitória da Conquista nesta sexta-feira (18). Dentre eles, oito são do PP, partido do vice-governador João Leão que rompeu com o governo no início da semana.

Participaram do ato com Rui nesta sexta os prefeitos Oberdan Rocha, de Barra do Choça; Dr. Ricardo, de Tanque Novo; Jornandinho, de Bom Jesus da Serra; Dra. Aline, de Maetinga; Rebinha, de Ribeirão do Largo; Paulo Rios, de Tororó; Dr. Marival, de Nova Canaã; e João Francisco, de Tanhaçu.

Participaram da agenda do governador também o pré-candidato a governador do PT, Jerônimo Rodrigues, e o senador Otto Alencar (PSD), além dos deputados federais Lídice da Mata (PSB), Daniel Almeida (PCdoB), Jorge Solla (PT), Paulo Magalhães (PSD) e Waldenor Pereira (PT).

Em Vitória da Conquista, Rui anunciou a abertura de 128 novos leitos de saúde para a população. O Governo do Estado investiu 29,5 milhões no Novo Hospital Afrânio Peixoto e em mais 48 leitos e uma Sala de Politrauma no Hospital Geral de Vitória da Conquista (HGVC). Em visita ao município, o governador Rui Costa também entregou a reforma e a ampliação das duas unidades, que compõem a rede de assistência da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab).