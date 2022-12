Quase um milhão de pés de maconha foram erradicados na Bahia em 2022

A ‘Operação Terra Limpa’ aprendeu, na quinta-feira (22), 16.500 mil pés de maconha, na Lagoa do Mari, município de Sento Sé. Com a ação, sobe para 813.167 mil o número de pés destruídos em 2022, na ação deflagrada pelo Comando de Policiamento da Região Norte (CPR-N)

As drogas eram irrigadas através de sistema de gotejamento, com água armazenada em caixa d’água abastecida por bomba, como explica o comandante do CPR-N, coronel Valter Araújo

“A operação como um todo tem gerado bons resultados na região e um prejuízo de milhões aos traficantes. Sento Sé é o município com mais erradicações, só nele foram quase 500 mil pés”, disse o coronel, acrescentando que o planejamento se estende nas cidades de Curaçá, Casa Nova, Remanso, Umburanas, Paulo Afonso e outros municípios.

Participam da operação 96ª, 45ª, 25ª 24ª Companhias Independentes da Polícia Militar (CIPMs), Rondas Especiais (Rondesp) Norte, 20º Batalhão da Polícia Militar, Companhia Independente de Policiamento Especializado (Cipe) Caatinga, Grupamento Aéreo (Graer) da PM, além de outras da região.

Fonte: Ascom / Poliana Lima