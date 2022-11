Quatorze pontos em rodovias federais na Bahia são liberados pela polícia

As forças de segurança desmobilizaram, nas últimas horas, 14 trechos de rodovias federais que estavam bloqueadas por manifestantes bolsonaristas. No início da tarde desta terça-feira (1), a Secretaria da Segurança Pública promoveu uma reunião para avaliar as medidas que estão sendo tomadas.

Trechos de rodovias foram desmobilizados nas cidades de Feira de Santana, Vitória da Conquista, Barreiras, Eunápolis, Luís Eduardo Magalhães e Jacobina.

“A nossa missão, no restante desta terça-feira, é liberar todas as rodovias baianas. Apenas dois trechos, em Itabela e Itamaraju, seguem com retenção. Entraremos com força máxima no feriado para restabelecer a livre circulação”, garantiu o secretário da Segurança Pública, Ricardo Mandarino.

Manifestante conduzido em Jequié

Na região Sudoeste da Bahia, no município de Jequié, o 19° Batalhão da Polícia Militar (BPM) recebeu uma denúncia da concentração de um grupo, no bairro de Cidade Nova. Homens e mulheres, uma delas com criança de colo, solicitavam a participação de mais pessoas na manifestação. O bairro fica às margens da BR-116.

Um homem intitulado como líder do grupo e que aparece em um vídeo incitando a população, acabou conduzido para a Delegacia Territorial (DT) de Jequié.