Quatro bebês nascem no Materno-Infantil no dia 29 de fevereiro de 2024, um ano bissexto

Quatro partos foram registrados no Hospital Materno-Infantil Dr. Joaquim Sampaio, em Ilhéus, ontem, dia 29 de fevereiro de 2024, ano bissexto, de acordo com o Calendário Gregoriano. Essa data, com um dia a mais no calendário é um fato que ocorre a cada quatro anos (exceto anos múltiplos de 100 que não são múltiplos de 400) e tem o objetivo de manter o calendário anual ajustado com o movimento de translação da terra e com os eventos sazonais relacionados às estações do ano. O próximo dia 29 de fevereiro, portanto, só voltará a ocorrer no ano de 2028. Mas, como ficam os aniversariantes desta data?

A pequena Elisa nasceu às 9h14min da manhã, na unidade construída pelo Governo da Bahia e administrada pela Fundação Estatal Saúde da Família (FESF SUS). Heitor, às 7h50min da noite. A menina é filha da dona-de-casa Mailí Jesus dos Santos Cláudio, de 26 anos, e do técnico agrícola Ubiratan Cláudio Santos, de 29. Eles residem em Camamu. Já Heitor é filho de Marcela da Silva. Ela reside na zona rural de Una, em uma localidade conhecida como Fazenda Santo Antônio.

No Hospital, onde existe uma unidade interligada do Registro Civil, as crianças sairão registradas com a data do dia 29. Mas a família, pelo menos de três em três anos, terá que escolher uma outra data para a comemoração do aniversário. Os pais de Elisa, escolheram o dia 28. A mãe de Heitor nem havia se tocado que o filho nascera um ano bissexto. Mas também vai sempre optar pelo último dia de fevereiro, considerando que é o mesmo mês do seu aniversário.

No ano bissexto, acrescenta-se um dia a mais para se corrigir a discrepância entre o ano do calendário convencional e o tempo de translação da Terra em volta do Sol. A Terra demora aproximadamente 365,2422 dias solares para dar uma volta completa ao redor do sol, enquanto o ano-calendário comum (por convenção) tem 365 dias solares. Sobram, portanto, aproximadamente 5h48m46s a cada ano trópico. As horas excedentes são somadas e adicionadas ao calendário na forma inteira de um dia a mais a cada quatro anos.