Quatro dias de Carnaval em Olivença

O Carnaval Cultural vai ganhar as ruas de Olivença a partir do próximo sábado (10). O Distrito que é um dos principais destinos turísticos do Sul da Bahia terá o desfile de sete blocos de rua e várias bandas regionais, com o objetivo de valorizar e resgatar as manifestações culturais de uma das festas de maior expressão popular do mundo.

Com uma programação diversa, a festa momesca acontece nos dias 10, 11, 12 e 13 de fevereiro, na Praça Cláudio Magalhães e promete agitar os foliões do distrito e seu entorno, além de turistas de várias regiões brasileiras. Com uma estimativa de público de 3 mil pessoas, o evento também é uma ótima oportunidade de movimentar e incentivar a economia local, gerando emprego e renda e promovendo a valorização de artistas locais.

O Carnaval Cultural e de Rua de Olivença é promovido pela Comunidade de Olivença com o apoio da Prefeitura Municipal de Ilhéus e do Vereador Cláudio Magalhães, recebe o patrocínio do Governo da Bahia, através da Bahiagás, e conta com a parceria da Associação de Machadeiros de Olivença (AMAO) e da Associação para Defesa da Cidadania (Adecon).

Confira a Programação Completa:

10/02/2024 (sábado)

– Bloco Pula Corno, a partir das 19h

– Bloco Nasa, a partir das 20h

– Allan Diniz, 00h

11/02/2024 (domingo)

– Bloco Levada da Capoeira, 17h

– Bloco Maria Fulô, 19h

– Bloco Diga Vai, 20h

– + Axé, 23h

12/02/2024 (segunda)

– Bloco Treme Treme,19h

– Tássio Freitas, 22:30

– Pagofunk, 00h

13/02/2024 (terça)

– Bloco Bonde do au au

– Top Gan, 00h